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港聞二

七旬翁淋滾水斬熟睡妻女 疑涉夫婦感情問題 母女浴血奪刀

【明報專訊】長沙灣海麗邨昨清晨發生倫常血案，七旬翁疑趁妻女熟睡時，向兩人淋滾水，並以菜刀斬傷她們，母女身體多處中刀浴血及燙傷，合力奪刀，將老翁推出房外，再反鎖房門致電報警。七旬翁涉嫌傷人被捕，昨晚仍被扣查。據悉，事件疑涉夫婦感情問題。

據了解，72歲姓何老翁與同齡姓潘妻子同住海麗邨海和樓單位多年，關係一般，育有一名48歲女兒，女兒結婚後已遷出，一家沒有家庭暴力紀錄。

外嫁女返家為母慶生 留宿遇禍

昨晨約5時35分，警方接獲海麗邨海和樓一名女住戶報案，指其七旬父親斬傷母親。消息稱，案發前一天為潘婦生日，女兒回家為母親慶生，其後留宿並與母親同睡，至清晨5時許，何翁趁兩人熟睡，向妻女淋潑滾水並持菜刀斬傷兩人，母女負傷奪去菜刀，將何翁推出房外，再反鎖房門報警。何翁同時亦報警稱自己斬傷妻女。

警員接報後趕赴現場，持盾牌上樓，消防則協助破門入屋，於屋內救出母女。兩人身體燙傷，頭及手腳皆有刀傷，滿身鮮血，同清醒送往瑪嘉烈醫院救治，情况穩定。現場所見，救護員為潘婦包紮頭及手腕，又為她敷上治理燒傷的面膜；何女則頭部包上紗布。

何翁上衣胸口位置沾有小量血漬，其後被警方以涉嫌傷人罪拘捕，帶署扣查，案件交由深水埗警區重案組跟進。警員昨在案發單位檢走熱水煲及菜刀等證物。

鄰居：偶聞爭吵擲物聲

有同層鄰居向本報表示，平日很少見到涉事夫婦，見面也不會打招呼，因此對兩人了解不多，偶爾會在晚上聽到兩人吵架，亦聽過掟雜物的聲音，但不清楚爭執內容。

相關字詞﹕傷人 菜刀 海麗邨

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