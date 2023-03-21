控：一早認定林接班 鍾：年資不深不願林受壓力

稱重要文章親自拍板 行政交託林

控方昨開始向出庭作供的鍾沛權，詢問立場新聞的運作。控方問及鍾休假時，有誰負責審批文章。鍾解釋，專題報道、專訪、博客等較重要文章會留待他上班時審批，即時新聞則由數名較資深的「坐堂」審批；鍾又稱在同事之中最信任林紹桐，交託他處理不少行政工作，但否認林紹桐會代為審批文章，非他的「副手」。

控方指分工混亂 鍾笑言「無律政司規模」

控方質疑，立場處理許多有風險的政治新聞，由總編獨力審批「好容易中陷阱」；鍾反駁說一直不認為立場的文章有問題，直至2020年下半年才增加風險意識，自此文章更有必要由他「拍板」。控方又質疑鍾描述的分工混亂、不合理，不明白同事之間如何協調；鍾笑言立場沒有律政司的規模，運作模式「係有啲山寨嘅」。

林紹桐曾在2019年尾以立場副總編輯身分出席網媒高峰會，談及立場希望透過報道讓公眾了解反修例運動，只有愈接近事實，才能有共同基礎討論甚至參與運動。控方質疑這代表立場希望「推動讀者參與運動」；鍾否認，並稱他相信林的意思是即使讀者想參與運動，亦希望他們在理解事實後才下決定，無意推動讀者參與運動，他反指控方的說法「係好誤讀」。

另外，鍾沛權早前提及，立場在國安法實施後曾向相熟律師諮詢法律意見。控方昨追問鍾針對立場什麼文章、哪條控罪索意見，鍾表示無就特定事件提問。

被問索法律意見內容

辯方指「踩界」 官不同意

辯方此時指出，控方詢問的議題涉及法律專業保密權（LPP），「踩到界線」；控方則認為LPP必須是針對特定案件的收費法律諮詢服務，而立場當時邀請律師免費交流意見，不屬LPP，重申只想詢問鍾對國安法的認知。惟辯方反駁指免費諮詢仍是法律服務，反對控方詢問鍾索取了什麼意見。主審法官郭偉健則同意控方提問觸及鍾索取的法律意見內容，建議控方「聽朝（即今天）返嚟你諗下問咩問題」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）