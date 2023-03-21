隱世擺檔賣煽動書籍 3被告囚5至10月

官：或再挑動情緒 如「埋計時炸彈」

被告為涉案店東李龍現（52歲，商人），以及協助經營的店東妻子陳尚恩（48歲，寵物美容師）和姜嘉偉（31歲，牧師）。辯方求情稱攤檔面積小，僅擺賣一個半月，陳承認構思並負責印刷刊物，刊物內容只取材自網絡，不涉鼓吹。

辯方續稱，有長期病患的李龍現去年9月做心血管手術，其後出現肺水腫和血管瘤，行動困難，至今還押於羈留病房。庭上所見，李需輪椅代步。羅官關注，如被告患病依然以身試法，難作為求情因素，辯方澄清李身體抱恙反映參與程度低。辯方又稱，陳尚恩有穩定工作及照顧家人，她一時愚蠢犯案；而姜嘉偉在攤檔寄賣商品及幫忙收錢，角色輕微，過往亦致力服務青少年。

店東健康急轉壞 獲減刑兩月

羅官判刑指出，本案被告藉聖誕和新年佳節的人流之利銷賣書刊，雖然當年暴力示威如今沉寂，但部分人仍耿耿於懷，情緒易被人挑動；若向這些志同道合者賣書，容易令社會事件死灰復燃，埋下計時炸彈，故須判阻嚇刑罰。羅官續稱，李龍現參與程度最低，他被捕後身體轉差，減刑後判監5個月；姜嘉偉積極推廣書刊，判監8個月。陳尚恩設計及訂製書刊時，沒交代作者名稱等，可見精心策劃逃避偵查，並出錢出力，遂判監10個月。

【案件編號：WKCC 313/23】

（港區國安法）