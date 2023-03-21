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港聞二

隱世擺檔賣煽動書籍 3被告囚5至10月

【明報專訊】年初警方搜查旺角銀城廣場「隱世市集」（圖），「姜牧師」姜嘉偉連同一對夫妻經營「影衰mi雜貨店」，並售賣關於2019年香港社會事件的煽動書籍。3人早前在西九龍裁判法院承認一項串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉昨形容本案對社會「埋下計時炸彈」，判處3人分別監禁5至10個月，其中曾於還押時暈倒的男店東，因身體狀况急劇轉差，獲額外減刑兩個月。

官：或再挑動情緒 如「埋計時炸彈」

被告為涉案店東李龍現（52歲，商人），以及協助經營的店東妻子陳尚恩（48歲，寵物美容師）和姜嘉偉（31歲，牧師）。辯方求情稱攤檔面積小，僅擺賣一個半月，陳承認構思並負責印刷刊物，刊物內容只取材自網絡，不涉鼓吹。

辯方續稱，有長期病患的李龍現去年9月做心血管手術，其後出現肺水腫和血管瘤，行動困難，至今還押於羈留病房。庭上所見，李需輪椅代步。羅官關注，如被告患病依然以身試法，難作為求情因素，辯方澄清李身體抱恙反映參與程度低。辯方又稱，陳尚恩有穩定工作及照顧家人，她一時愚蠢犯案；而姜嘉偉在攤檔寄賣商品及幫忙收錢，角色輕微，過往亦致力服務青少年。

店東健康急轉壞 獲減刑兩月

羅官判刑指出，本案被告藉聖誕和新年佳節的人流之利銷賣書刊，雖然當年暴力示威如今沉寂，但部分人仍耿耿於懷，情緒易被人挑動；若向這些志同道合者賣書，容易令社會事件死灰復燃，埋下計時炸彈，故須判阻嚇刑罰。羅官續稱，李龍現參與程度最低，他被捕後身體轉差，減刑後判監5個月；姜嘉偉積極推廣書刊，判監8個月。陳尚恩設計及訂製書刊時，沒交代作者名稱等，可見精心策劃逃避偵查，並出錢出力，遂判監10個月。

【案件編號：WKCC 313/23】

（港區國安法）

相關字詞﹕姜牧師 西九龍裁判法院 串謀作出具煽動意圖的作為罪 隱世市集

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