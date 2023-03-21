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留言嘲殉職警「抵死」 前警囚10月 官：可加深警民敵對觸發暴力 罪責十分嚴重

【明報專訊】水警總督察（追授）林婉儀前年追截走私船時墮海殉職，時任男警在警方facebook專頁留言「抵死」、「狗官死一個點夠」等，早前被裁定一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪成，昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官指被告留言刻意自揭警員身分，令自己更可信，加強煽動效果，而且堅持無煽動意圖，毫無悔意，判入獄10個月。辯方隨即為被告申請保釋等候上訴，遭拒絕。

被告崔駿民（現年28歲，圖）案發時駐守馬鞍山軍裝巡邏小隊，被控於2021年9月25至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為。被告在案發後兩個月離職，其背景報告指他內地出生，15歲來港讀書，中學畢業後繼續進修文憑，後來三度投考警察失敗，終在2017年才獲取錄。

曾三度投考失敗 任職4年獲12次嘉許

署理主任裁判官香淑嫻在判刑時引述辯方的書面求情，透露被告任職警察的4年間獲12次嘉許，同袍讚揚他盡忠職守，現因案「失去夢寐以求的工作」。

案發期間被告被上司戲弄，欲發泄怒火而犯案，只是「過分憤世嫉俗」。辯方重申被告無心詛咒死者，亦無煽動意圖，網民不會被看似「癲言瘋語」影響，被告為其不道德言論令死者家屬受困擾感後悔和羞恥，承諾不再使用社交媒體。

官：自揭身分 進一步打擊警威信

香官判刑指出，2019年社會事件期間網民廣泛使用「狗」來稱呼警察，儘管《港區國安法》立法後社會氣氛已趨向緩和，惟對政府的不滿未完全平息，不少相關案件尚在審訊甚或未開審，被告言論能加深警民敵對情緒，暴力事件可謂一觸即發。

香官續稱，在這樣的環境下，被告仍執意犯案，在逾50萬人訂閱的「香港警察」facebook專頁及警徽頭像下留言，更自揭警員身分，增加自己的可信度，進一步打擊警方管治威信和公信力，罪責十分嚴重。裁判官明言須判處阻嚇刑罰，即時入獄是唯一合適判刑選項，適合的量刑起點為監禁10個月，無其他減刑因素。

香官早前裁決時形容涉案留言輕佻、涼薄，更流露喜悅之情，例如說「好耶有腐魚做」，為處理腐屍興奮，亦透過使用警隊術語描述屍體處理程序，顯示他是警隊。裁判官又批評被告與死者互不相識，「卻無故對一名不幸遇險的警官口出惡言」，以「狗」這種畜生來形容警官，明顯對所有警員懷有憎恨。

【案件編號：WKCC 4617/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 殉職警員 作出具煽動意圖的作為罪

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