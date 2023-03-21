灣區手記：搬到廣州 ／文：尚東美

T常懷創業之心，在港時也開過一間小公司，後因經營不善而結束。2016年後，他們開始考慮北上，至2019年遷往深圳，T和朋友創業，L則照顧子女，再次搬到廣州也是與教育問題有關。「深圳的教育資源實在太緊缺，我們香港人也算是『非深戶』，和農民工子女待遇一樣。」L感慨道，如果在深圳沒有房產，就更難讀到好學校，廣州畢竟學校多、機會多，最終決定全家人再搬一次。

L說，在廣州尤其是天河區，中小學招收港人子弟習以為常，「其實我們不需要特別優待，不要歧視性、加門檻就可以了」。她的女兒因英文水平超群，凡上英文課就看課外書，有同學「舉報」，老師發現她讀的是原版《哈利波特》，反過來批評舉報的同學，「她看這個是因為她英文比你好，如果你英文有她這麼好，你也可以不聽我講課」。L因而讚賞內地教師態度開放，「同一件事如果發生在香港會怎樣？」她唯一擔憂的是，兒女在家中漸漸不講粵語，以普通話對話居多。

筆者突然想起，他們還有一名「家庭成員」—— 一隻貓，牠也搬來廣州了嗎？L突然壓低聲量說：別提了，花了2000元，找人從沙頭角帶過來的。

文：尚東美