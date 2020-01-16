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大灣區GBA新聞：基金9招撐灣區交流 料惠萬港青 「共同家園」推行 涵實習就業自學考察資助等

【明報專訊】為進一步促進大灣區青年交流融合，本港慈善機構大灣區共同家園青年公益基金宣布今年將透過9個不同內容的項目，支持香港青年到大灣區各個城市了解最新發展，作多元化交流，料受惠港青過萬人。

基金支持的重點項目包括「2023粵歷交流計劃」、「灣行者」交流計劃、「實幫你」和「升學易」實習就業及升學計劃、「築願計劃」、「創明天獎學金」大灣區體驗之旅、「金融才俊計劃2023」、YO PLACE會員「灣區周圍WALK」、香港高中生大灣區內地大學參觀計劃、團體合作交流及實習資助計劃等，內容包括交流參觀、自學考察、就業實習等。

資助團體辦活動 另鼓勵港青自行策劃旅程

其中，「2023粵歷交流計劃」主要透過資助香港青年服務機構或辦學團體於大灣區舉辦交流活動，提高港青對大灣區的科技創新發展、學術文化、經濟及民生等多方面了解，以及促進灣區青年之間的交流及學習。此外，基金亦針對有意自行北上交流的港青，推出「灣行者」計劃提供直接資助，鼓勵港青以小組形式自行策劃三日兩夜旅程，前往灣區內地城市認識當地文化、歷史、風土人情和生活面貌。

基金亦會在今年暑假舉辦「大灣區城市體驗之旅」，安排旗下「創明天獎學金」的得獎者及申請者，考察大灣區各個內地城市，走訪不同企業、高校、創科基地及文化藝術中心。基金旗下資訊服務平台YO PLACE，自本月開始也會不斷為會員舉辦「灣區周圍WALK」活動，前往大灣區不同城市參觀和交流，首團80人將於周五（24日）前往深圳前海。

實習就業及探討大灣區發展前景方面，基金推出的「實幫你」實習就業計劃及「升學易」計劃，為港青前往大灣區內地城市實習、工作或升學提供資助；基金亦將與香港財庫局和深圳市地方金融監督管理局合辦「金融才俊計劃2023」，為50名修讀商業及金融相關學士學位課程的本港大學生，提供深圳實習工作的機會，了解當地金融業最新發展並累積工作經驗。

至於大灣區內地大學參觀計劃，則會安排香港高中生參觀中山大學、暨南大學、廣州中醫藥大學等灣區內地城市熱門大學，了解灣區升學情况。「2023-24築願計劃」旨在資助香港青年服務機構舉辦多元培訓項目，幫助香港青少年多元發展。基金也將與其他團體及旅行社合作，就經濟、創科、體育、文藝等主題，組織香港青少年赴大灣區內地城市交流。

基金主席：讓更多青年把握灣區機遇

大灣區共同家園青年公益基金將為上述計劃活動投放逾1200萬元，料逾萬港青受惠，各項資助計劃詳情可瀏覽基金網站 www.gbayouth.org.hk。基金主席黃永光表示，乘通關之機，兩地交流日益頻繁，基金將積極支持及鼓勵香港青年到大灣區內地城市親身體驗，讓更多青年把握灣區機遇。據統計，基金成立3年以來，已主辦及資助逾70個涉及不同範疇的項目，為超過7.4萬名港青提供服務。

明報記者

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