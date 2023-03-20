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港聞二

推廣正價施工 市建局升級樓宇復修平台

【明報專訊】舊樓大維修招標時有爭議，市建局2016年推出「招標妥」協助業主和法團就維修工程招標。市建局行政總監韋志成表示，業主鮮少接觸樓宇維修工程，對工程造價或有誤解，因而引起爭議，招標妥故安排獨立專業人士提供第三方專業意見和技術支援。韋稱，當局正分階段升級「樓宇復修平台」、強化「工程費用資訊中心」，加強維修工程相關資訊發放及支援，盼進一步提升業主對「正價施工」的認識。

韋志成昨透過網誌表示，引發天價維修工程爭議的個案，主要涉及樓齡30年、首次全面維修工程的樓宇，工程範圍普遍較廣，費用亦會較高，惟業主鮮有接觸樓宇維修工程，得悉相關造價難免對工程報價產生疑慮。他補充，留意到業主在4方面時有誤解及迷思，包括維修工程範圍、施工方案、報價方式及揀選工程承辦商的評分準則。

指招標妥參考報價非「最低價」

韋志成重申，市建局一直向業主提供多方面支援，如經招標妥委派獨立專業人士，粗略估算工程費用。韋強調，造價受前線工人薪酬支出等因素影響，故參考報價不應被視為工程的「最低價」。

此外，市建局2019年亦推出「樓宇復修平台」，平台上的「工程費用資訊中心」整理過往曾參加市建局樓宇復修計劃個案的工程總金額，現時只涵蓋25個常用工程項目種類的一般單價資訊。韋志成透露，市建局正研究加強相關資訊，例如拓展至同一種類、不同施工方案或用料的單價資料。

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