南大嶼推優質營地 甯漢豪：協助有意營運者

推可持續方式掘蜆 助保育水口

甯漢豪稱，社會有意見認為，推行保育工作是「保存自然環境，什麼也不去碰」，但她認為保育與發展可以並存，舉例指局方推行水口海岸保育計劃，水口灣擁有非常獨特生境，孕育多種泥灘生物，為免過度掘蜆影響水口生態，辦事處自2020年起聯同世界自然基金會香港分會推行保育計劃，透過社區參與及教育活動，讓市民認識水口灣珍貴的自然資源及如何以可持續方式掘蜆。甯表示，自計劃推行以來，市民保育意識顯著提升。

擬加強大嶼山交通基建

預計2025年中完成

甯漢豪續稱，政府於2020年成立的10億元大嶼山保育基金，兩輪申請合共批出31個保育項目，基金亦資助多項文化歷史保育項目，例如香港科技大學於大澳開展的「大澳漁民社區歷史保育計劃」，特別開設「大澳漁家影像館」，宣傳大澳漁民的歷史、宗教節日及文化習俗。她提到，當局本月展開一項可行性研究，探討加強大嶼山東部及西部交通基建，改善大嶼山南北接駁，以及探討重新利用大嶼山中部和改善舊東涌道，預計2025年中完成。政府會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等擴闊部分路段或行車道路彎位等小型改善工程，改善大嶼山交通網絡。