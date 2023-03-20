港聞

港聞二

南大嶼推優質營地 甯漢豪：協助有意營運者

【明報專訊】政府計劃在南大嶼山推動優質旅舍及營地發展。發展局長甯漢豪昨在網誌表示，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處正探討南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。因應有意經營者未必熟悉申請許可和牌照準則，正主動協助有意在大嶼山營運小規模營地、露營車者與相關部門跟進，提供實例參考。

推可持續方式掘蜆 助保育水口

甯漢豪稱，社會有意見認為，推行保育工作是「保存自然環境，什麼也不去碰」，但她認為保育與發展可以並存，舉例指局方推行水口海岸保育計劃，水口灣擁有非常獨特生境，孕育多種泥灘生物，為免過度掘蜆影響水口生態，辦事處自2020年起聯同世界自然基金會香港分會推行保育計劃，透過社區參與及教育活動，讓市民認識水口灣珍貴的自然資源及如何以可持續方式掘蜆。甯表示，自計劃推行以來，市民保育意識顯著提升。

擬加強大嶼山交通基建

預計2025年中完成

甯漢豪續稱，政府於2020年成立的10億元大嶼山保育基金，兩輪申請合共批出31個保育項目，基金亦資助多項文化歷史保育項目，例如香港科技大學於大澳開展的「大澳漁民社區歷史保育計劃」，特別開設「大澳漁家影像館」，宣傳大澳漁民的歷史、宗教節日及文化習俗。她提到，當局本月展開一項可行性研究，探討加強大嶼山東部及西部交通基建，改善大嶼山南北接駁，以及探討重新利用大嶼山中部和改善舊東涌道，預計2025年中完成。政府會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等擴闊部分路段或行車道路彎位等小型改善工程，改善大嶼山交通網絡。

相關字詞﹕發展局局長 甯漢豪 土木工程拓展署

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