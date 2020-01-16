港聞

港聞二

越冬斑蝶減15% 小冷水最多錄601隻

【明報專訊】每年冬季本港均有大量斑蝶南下越冬，綠色力量調查顯示，2022年10月至2023年1月（下稱「2022年冬季」）屯門小冷水錄得601隻斑蝶，是4個調查地點之中最多，其次是大嶼山分流，有331隻，數量是該地點自2009年調查以來新高。不過4地合共錄得斑蝶數量較上一個冬天下跌約15%。

調查範圍包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口，當中小冷水錄得601隻斑蝶，是過去7年冬季（2016至2022年）的第二高，僅次於2019年的649隻；水口約50隻，深水灣則無錄得斑蝶蹤影，是該地自2009年調查以來首次。

深水灣2009年起首未見蝶蹤

環團：與人為因素無關

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢稱，每年踏入秋冬，大群斑蝶由較寒冷的北方飛往南方群集度冬，但數量波動。以屯門小冷水為例，2012年和2015年冬季曾錄得逾千隻，其餘年份徘徊數十至數百隻不等；深水灣過去曾於2017年和2020年冬季錄得逾千隻斑蝶，今年首度「清零」，惟當地生境未見重大改變，相信與人為因素無關。

至於對上一個冬天先後於南丫島和大嶼山發現的兩個全新斑蝶越冬地點，當時有數千越冬斑蝶，2022年冬季兩地點未有再發現越冬斑蝶。綠色力量分析，本港過去亦曾出現大規模斑蝶越冬的全新地點，但之後未有發現，有可能受氣候或環境影響，認為香港需盡可能保護現存林地，為越冬斑蝶提供更多適合度冬的生境。

相關字詞﹕越冬斑蝶 綠色力量

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