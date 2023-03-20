政府申改劃建公營屋 評估未提發現國家二級保護雀鳥 環團憂發展石排街低估生態價值

【明報專訊】政府正就葵涌石排街發展公營房屋項目闖關城規會，第二輪公眾申述本周五（24日）屆滿。香港觀鳥會在附近綠化帶發現屬國家二級保護野生動物的棕腹大仙鶲和領角鴞，惟政府調查無提及。石籬改建關注組則表示，在與擬建屋地盤150米的金山郊野公園河谷，港大去年11月發現數千隻越冬紫斑蝶，惟政府提交的生態評估亦無提及。土拓署稱，越冬斑蝶不在發展項目內，不影響評估，認為無重做生態研究的需要。觀鳥會憂慮項目低估生態價值和發展影響，關注組則促請城規會否決改劃。
明報記者 馬耀森
土拓署稱越冬班蝶不在項目內
毋須重做生態研究
土拓署昨晚回覆，稱委託顧問2017及22年評估研究生態影響，涵蓋不同生物，包括記錄49種蝴蝶及31種鳥類。該署指發現越冬斑蝶地點在金山郊野公園而非發展項目內，不影響生態評估，基於現有資料，不認為有重做生態研究的需要。該署解釋，擬議發展位於高度城市化環境邊陲，用地內的天然棲息地如林木地帶非常零散，多條溪流亦已受污染，顧問公司建議做為期6個月的雨季生態調查，結果顯示擬議項目不會對附近生態環境造成不可接受的影響。
關注組批調查忽略冬季生態
建樓恐阻斑蝶遷飛路線
石籬改建關注組成員周藹銓稱，翻查土拓署提交城規會的文件，顯示生態調查夏季時做，並無冬季數據，估計因此忽略冬季生態，如越冬斑蝶和冬候鳥等數據。她引述港大全球變化及熱帶生態保育研究所去年11月調查，金山郊野公園一個河谷發現數千隻越冬的紫斑蝶，調查提到附近綠化地帶可能面臨發展，與班蝶聚集點最近僅150米，如最終決定興建高樓，可能會阻擋斑蝶遷飛路線，相關生境改變可能影響河谷風速、光線、溫度等微氣候，或減低河谷宜棲度。周稱，紫斑蝶的季節生境容易被環評忽略，低估當地生態價值。
另外，觀鳥會分別於去年12月及今年1月做鳥類調查，共錄得約55種雀鳥，包括依賴樹林或溪流棲息的保育鳥種，例如國家二級保護野生動物棕腹大仙鶲及領角鴞等，較政府調查約30種多近八成，政府報告亦無提及棕腹大仙鶲。
關注組促交代如何紓緩交通負荷 土拓署：4路口改善後達可接受水平
交通方面，關注組稱區內主要道路如和宜合道和石排街兩旁已發展，難大幅擴闊，促政府交代如何紓緩新項目增加逾兩萬人口造成的交通負荷。土拓署稱，初步交通及運輸影響評估顯示，當區內4個路口改善工程完成，交通將改善至可接受水平。
關注組認為政府不應按該評估結果向城規會闖關，呼籲市民去信反對，亦促城規會否決改劃申請。城規會早前已就改劃首輪諮詢，共接獲逾860份意見書，大部分反對，多個環團關注選址太接近金山郊野公園，又指該項目需要移除逾2000多棵樹。