政府申改劃建公營屋 評估未提發現國家二級保護雀鳥 環團憂發展石排街低估生態價值

明報記者 馬耀森

土拓署稱越冬班蝶不在項目內

毋須重做生態研究

土拓署昨晚回覆，稱委託顧問2017及22年評估研究生態影響，涵蓋不同生物，包括記錄49種蝴蝶及31種鳥類。該署指發現越冬斑蝶地點在金山郊野公園而非發展項目內，不影響生態評估，基於現有資料，不認為有重做生態研究的需要。該署解釋，擬議發展位於高度城市化環境邊陲，用地內的天然棲息地如林木地帶非常零散，多條溪流亦已受污染，顧問公司建議做為期6個月的雨季生態調查，結果顯示擬議項目不會對附近生態環境造成不可接受的影響。

關注組批調查忽略冬季生態

建樓恐阻斑蝶遷飛路線

石籬改建關注組成員周藹銓稱，翻查土拓署提交城規會的文件，顯示生態調查夏季時做，並無冬季數據，估計因此忽略冬季生態，如越冬斑蝶和冬候鳥等數據。她引述港大全球變化及熱帶生態保育研究所去年11月調查，金山郊野公園一個河谷發現數千隻越冬的紫斑蝶，調查提到附近綠化地帶可能面臨發展，與班蝶聚集點最近僅150米，如最終決定興建高樓，可能會阻擋斑蝶遷飛路線，相關生境改變可能影響河谷風速、光線、溫度等微氣候，或減低河谷宜棲度。周稱，紫斑蝶的季節生境容易被環評忽略，低估當地生態價值。

另外，觀鳥會分別於去年12月及今年1月做鳥類調查，共錄得約55種雀鳥，包括依賴樹林或溪流棲息的保育鳥種，例如國家二級保護野生動物棕腹大仙鶲及領角鴞等，較政府調查約30種多近八成，政府報告亦無提及棕腹大仙鶲。

關注組促交代如何紓緩交通負荷 土拓署：4路口改善後達可接受水平

交通方面，關注組稱區內主要道路如和宜合道和石排街兩旁已發展，難大幅擴闊，促政府交代如何紓緩新項目增加逾兩萬人口造成的交通負荷。土拓署稱，初步交通及運輸影響評估顯示，當區內4個路口改善工程完成，交通將改善至可接受水平。

關注組認為政府不應按該評估結果向城規會闖關，呼籲市民去信反對，亦促城規會否決改劃申請。城規會早前已就改劃首輪諮詢，共接獲逾860份意見書，大部分反對，多個環團關注選址太接近金山郊野公園，又指該項目需要移除逾2000多棵樹。