內地科研資料與港共享 孫東：擬行政立法管理 灣區超算中心將對港開放

【明報專訊】國家科技部與特區政府上周在北京簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》（下稱《安排》），有效期至2027年6月30日。創新及科技局長孫東昨日指出，國家將推動內地科技信息資源與香港共享，包括共享國家科研計劃產出的科研論文及科技信息，以及向香港開放國家「成果庫」，加強與香港分享內地科技成果數據、科技報告等。孫東說，相關機構正與國家密切磋商，會從行政及立法層面考慮數據來港後如何妥善管理，希望不久將來有具體安排出爐。
孫東昨於商台《政好星期天》表示，《安排》其中一個重點是支持科學數據及材料跨境流動，例如支持香港與內地依法依規跨境在對方境內，使用生物及醫學研究的資料，促進雙方合作研究，亦會推動生物資源庫及科學數據庫等重大科學信息平台的共建共享。另外，國家將開放大灣區「超算中心」等重大科技基礎設施予本港科學家使用。
《安排》另一重點是推進深港創新科技融合發展，孫東稱中央全力支持河套深港科技創新合作區發展，預計河套區港深創科園的首3座大樓將於明年底起陸續建成，其餘5座預期2026、2027年建成。大樓明年開始招標，孫稱目前不少企業表示有興趣進駐，包括生命健康科技、人工智能等企業。
稱正確國歌搜尋排名已「大幅改進」
對於接連有港隊參與國際賽事出現播國歌出錯事件，孫東表示，資科辦過去做了大量工作，現時能反映正確信息的網站已在搜尋引擎排名「有大幅改進」，又稱當局一直與Google密切溝通，曾多次交涉，遺憾對方未有採取相應措施，希望Google與政府「相向而行」，盡快解決問題。