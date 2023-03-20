內地科研資料與港共享 孫東：擬行政立法管理 灣區超算中心將對港開放

孫東昨於商台《政好星期天》表示，《安排》其中一個重點是支持科學數據及材料跨境流動，例如支持香港與內地依法依規跨境在對方境內，使用生物及醫學研究的資料，促進雙方合作研究，亦會推動生物資源庫及科學數據庫等重大科學信息平台的共建共享。另外，國家將開放大灣區「超算中心」等重大科技基礎設施予本港科學家使用。

《安排》另一重點是推進深港創新科技融合發展，孫東稱中央全力支持河套深港科技創新合作區發展，預計河套區港深創科園的首3座大樓將於明年底起陸續建成，其餘5座預期2026、2027年建成。大樓明年開始招標，孫稱目前不少企業表示有興趣進駐，包括生命健康科技、人工智能等企業。

稱正確國歌搜尋排名已「大幅改進」

對於接連有港隊參與國際賽事出現播國歌出錯事件，孫東表示，資科辦過去做了大量工作，現時能反映正確信息的網站已在搜尋引擎排名「有大幅改進」，又稱當局一直與Google密切溝通，曾多次交涉，遺憾對方未有採取相應措施，希望Google與政府「相向而行」，盡快解決問題。