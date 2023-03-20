首兩月扒竊倍增 警料趁復常「搵快錢」

整體竊案增四成 被捕人多三成

警方數據顯示，今年1至2月整體盜竊案呈上升趨勢，由去年同期2442宗增至3341宗，升幅37%；期內與盜竊案相關的被捕人數，亦由953增至1237，升幅近30%。防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺認為，盜竊案上升與市面復常、經濟活動增加有關，犯罪團伙意圖藉偷盜「搵快錢」。被問及盜竊案增加與通關是否有直接關係，蔡稱暫無證據顯示兩者有「緊密關聯」。

被問因通關否 警：未證緊密關聯

各類盜竊案中，扒竊案錄得51宗，升幅近一倍；店舖盜竊有1207宗，升35%。針對店舖盜竊，蔡頴鈺建議商家增加職員人手，防止有人順手牽羊，或加裝具高清攝錄功能的閉路電視，在當眼處張貼告示，以及為貨品加設防盜磁貼；而在非營業時間，需採取「剝洋蔥」式防盜措施，包括加設電閘、使用蔽耳式鎖具等；店內加裝紅外線感應器，若有可疑情况，可直接發送信息到手機。

深水埗警區反三合會行動組高級督察楊鐵豪提醒，若發現有商品以遠低於市價出售，要提高警惕，因有可能是贓物，購買可能干犯處理贓物罪，最高判監14年。