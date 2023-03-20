食肆牌增通風要求否 工程師稱助抗疫倡檢視

食環稱按情况修訂 鼓勵續採措施

食環署回覆，因應疫情緩和，政府去年底進一步調整防疫措施，包括撤銷有關換氣量要求，然而一直以來食肆仍須符合《公眾衛生及市政條例》有關通風系統須供應訂明的室外空氣分量的要求。該署又稱，會不時檢討發牌條件，因應實際情况修訂，政府雖已撤銷599F章有關換氣量或空氣淨化設備的規定，仍鼓勵餐飲處所繼續採取有關措施，為員工、顧客及公眾健康提供額外保障。

源柏樑：食肆爆疫多涉換氣不足

至於「每小時換氣6次」應否納入食肆發牌條件，曾任餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席的源柏樑表示，相信該要求有待社會、業界和專家探討，稱若疫情結束後仍保留要求，或會引起爭議，業界會質疑毋須增加換氣量，但他認為可考慮提升通風要求。他建議食肆做好準備，除了滿足鮮風要求，同時可安裝天花式空氣過濾器，做法也有助應對流感高峰期。

源柏樑指出，不少大爆疫的食肆共通點在於換氣不足，而疫下要求食肆每小時6次換氣做法有效，限制入座率、堂食時間等社交距離措施，更能與換氣要求互相配合，有助減少食肆爆發。

黃家和斥「擾民」 稱業界應對耗資大

餐飲聯業協會會長黃家和歡迎政府撤銷有關要求，稱食肆在疫情前已須按食環署要求，有一定通風措施，質疑疫下增設的通風要求「擾民」，業界曾花不少錢應對，重申疫情緩和後已毋須將「每小時換氣6次」納入食肆發牌條件。