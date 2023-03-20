院舍通風要求收緊 新建須遵守 業界質疑效用 陳志育：院舍第五波疫情主因原址隔離

明報記者 陳柔雅

現存院舍倘有「相應改善工程」同須遵

社署回覆，處理新安老院牌照申請時會按《安老院規例》及《守則》有關通風的要求審批，現有院舍日後做相應改善工程時，同須符合有關通風措施所有要求。至於現有院舍若因環境等因素未符最新通風要求、能否繼續營運抑或可接納其他替代方案，社署無正面回應。社署又稱，為進一步支援院舍建立更穩固屏障及落實改善通風建議措施，正籌劃資助計劃，協助院舍盡快做改善通風工程，詳情容後公布。

最新《守則》詳列多項要求（見表），例如寢室、活動室、飯廳等處所每小時換氣6次或最少每人每秒10升空氣；洗手間和浴室每小時換氣10次，並排氣出院舍外。新籌劃的安老院須遵從有關章節就通風措施列明的所有要求，包括適當地裝置機械通風設備，以保持足夠室內外空氣交換，確保室內空氣質素良好，現有院舍日後做相應改善工程時亦須符合要求。

陳指第四波已改善通風 促社署闡不達標後果

安老服務協會主席陳志育表示，任何改善都是好事，但不少院舍早於第四波已應要求改善通風，惟仍爆發第五波，重申通風非院舍爆疫根本原因，而是政府要求原址隔離。他認為社署提出新通風要求，「有時會令公眾誤解疫情爆發同通風有好大關係，但到底有多大關連？社會和業內人士都滿腦子問號」；批評政府拒絕獨立檢討抗疫，認為與其改善通風，更應集中檢討第五波政府抗疫政策失當和混亂。

業界倡技術支援 問加裝清新機可代替否

陳志育又認為，無人知道改善通風對減低院舍傳播作用多大，質疑需否提升該項要求，另關注部分舊院舍受限於樓宇結構，改善通風有實際困難。他說，不清楚現存院舍若未能達新標準，社署能否接受，「如果接受又有雙重標準」，冀社署向業界解釋如何釐定新通風標準、舊院舍不達標有何後果。

經營私營安老院的鄒錚稱，許多業界人士不清楚現時是否符合新要求，有些舊院舍樓底低，未必能加裝鮮風喉。她認為若現有院舍須符合新要求，社署和機電署等政府部門應巡查所有院舍，協助檢視各位置能否提升至最新要求，並提供技術支援和資助，同時應交代是否接受加裝更多空氣淨化機代替，「我們的專業是照顧長者，不是搞工程」。她也認為原址隔離是第五波院舍爆發主因，並非通風。

熟悉通風工程的香港工程師學會前會長源柏樑指出，今次疫情不少院舍爆疫，而老弱者感染風險較大，院友處理衛生上有較多問題，加上個別院舍環境參差，認為社署要求加強通風要求，並非不合理。

陳志育另表示，社署更新通風要求前沒諮詢業界。社署回覆本報時則稱，去年8月24日與院舍經營者或主管舉行視像交流會議，曾提及有關通風要求及將更新《守則》相關部分。