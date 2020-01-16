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大灣區GBA專題：專家：廣州城區料終「退二進三」 業界：番禺佛山也有力承接

【明報專訊】市場或者未必聽市長，但市長卻也有讓市場走向「高質量發展」的職責。去年12月20日，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中到清遠的中大時尚科技城視察；今年1月28日廣東省召開「高質量發展大會」，科技城發展商忠華集團主席胡忠華獲邀發言，可見「紡織產業有序轉移」已不止是海珠區與清遠之間的事，政治上站到更高層次。

清遠盼10年內打造千億級產業平台

今年2月清遠市發展和改革局公布的《廣清紡織服裝產業有序轉移園產業發展規劃》（初步成果），提出要高效承接廣州中大紡織服裝商圈製造業升級轉移，打造6平方公里高質量紡織服裝產業用地，吸納15萬就業人口，5至10年內打造千億級產業平台，提升清遠紡織服裝產業在廣東省的地位。

廠家：倘搬廠主力放番禺

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報稱，除了疫情，「高質量發展」也是產業轉移的助推器。他認為從長遠看，廣州城區最終會完成「退二進三」（第二產業即工業退出、第三產業即服務業進駐），雖然政府與市場的力量需要協調，但大規模的生產會轉移到寫字樓式的廠房，「時間是站在產業升級和城市更新一邊的。清遠是一個重要選擇，但不是唯一選擇。很多地方在打（承接紡織轉移）這個主意」。

有業內人士表示，白雲區也可能承接部分從海珠轉出的製衣工廠，畢竟那邊也有服裝批發市場，番禺、佛山等原本有紡織基礎的地方也有機會。有鷺江製衣廠老闆便稱在番禺另有廠房，若真的要搬，他會將主力放在番禺。康鷺多數工人的原籍地湖北亦在默默發力，湖北省經信廳長劉海軍、商務廳長王濟民、荊州市委書記吳錦等官員先後到廣州開會，引導湖北籍企業家返鄉創業。另一邊廂，清遠承接的紡織企業亦非全部來自海珠，據中大時尚科技城公布，目前已進駐的400多間企業還分別來自四川、浙江、福建等地。

相關字詞﹕製衣村 清遠 大灣區

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