大灣區GBA專題：產業園設小橋流水 工人不慣計月薪

宣傳看未來 研產展銷生活齊全

從廣州西北部的花都區一出市界就到清遠石角鎮的「廣州路」，廣清紡織服裝產業有序轉移園正位於此，園內的中大時尚科技城有用來招攬康鷺企業的展示大廳，旁邊有着小橋流水園林、裸眼3D大屏、噴泉水門等精心打造的設施，已建成的廠房也整潔明亮，工作環境與康鷺有天壤之別。

「我們這裏研、產、展、銷、生活聚集，上千億級生活配套，吃喝玩樂都在園區，一站式內循環。」工作人員熱情向參觀者介紹，「省委書記來的時候，說我們的口號『全球時尚鏈 灣區夢工廠』提得很大」。「我們看的是未來20年發展，這裏位處廣（州）佛（山）清（遠）交界，就是下一個昆山。」

試工者：一個月未達期望即走

雖然清遠既出錢補貼又落力推介，但於康鷺謀生多年的工人曹先生眼中，兩地「沒法比」。「不要說你給三五萬，就算你補50萬都沒有吸引力，因為整個產業鏈、客戶都在（康鷺）那邊」，曹先生斬釘截鐵道，「（清遠）除了廠房什麼都沒有」。曹被清遠工廠「月入8000至12000」的廣告吸引而來，但發現面前的勞動合同沒寫明月薪，也沒有五險一金（內地社保統稱），與期望有落差。而每月20號出糧的月薪制也讓已習慣康鷺計件日結那種靈活模式的他非常不適應，「（康鷺）不要說日結工資，就算你做完一件走人，打開手機收款碼，老闆馬上就掃給你。如果家裏要急用錢，甚至還可以找老闆預支工資」。他說自己「心裏沒底」，只想試一個月，如果出糧時未達期望，馬上會走。

「我負責幫工廠訂飯，每天都訂400份，我就知道他們一直招不到人。」一名不願透露姓名、自稱來自清遠英德連樟貧困村的園區工人道。他沒去過廣州，過去曾在清遠不同地方打工，覺得轉移園的企業工資較高又包食住，便來打工。他說工廠中75%都是清遠本地人，「每天有這樣的飯盒，我覺得很不錯了」。曹先生則不滿意，「口味太淡，我吃不慣」。他懷念康鷺的煙火氣，「我今天想吃湖北菜就吃湖北菜，明天想吃湖南菜就吃湖南菜」。