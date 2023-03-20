工聯調查：六成人稱行業缺人 逾半反對擴外勞

工聯會本月8至15日訪問逾9000名會員，53.7%受訪者不認同透過擴大輸入外勞補充勞動力，當中53.4%認為輸入外勞會令人工待遇未能提升，36.4%認為會抑制僱主改善工作條件的意欲，例如職安或工時等。若以行業統計，建造業及運輸業各有67.4%及62.3%受訪者不認同擴大輸入外勞。

調查又顯示，65.5%受訪者認為「加人工、增福利」能有效改善缺人問題，另各有逾四成人認為，改善行業工作環境、提供更好的晉升階梯，以及擴展「先聘請、後培訓」吸引本地人入行，亦是有效的改善方法。

本港最新勞動參與率為57.9%，工聯會理事長黃國稱數字偏低，認為本港勞動力市場仍有很大發掘空間，建議政府深入研究和分析勞動參與率偏低原因，採取更主動、積極和具針對性的措施。工聯會又建議推動人手相對緊張的行業優先提高薪酬待遇、改善工作環境等。