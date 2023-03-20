阻睇電視推跌院友 七旬翁涉誤殺被捕

本報昨午到福榮護老院查詢，職員拒回應事件。院內可見房與房之間利用隔板相隔，室內有數名坐輪椅院友。本報另就事件電郵該院，截稿前沒回覆。

死者74歲 清醒送院翌日不治

上周五晚上9時許，警方接獲該院職員報案稱，74歲姓陳男子及75歲姓韋男子疑用手互相襲擊對方，其間陳跌倒，警員接報到場發現陳無表面傷痕，送廣華醫院治理。據了解，當時院友正看電視，其間韋疑不滿電視被陳阻擋，雙方爭執動武，陳翁曾被推跌，清醒送院，至案發翌日即前日早上10時6分死亡。

被捕老翁悉院友死訊 情緒激動送院

警方昨以涉誤殺罪拘捕姓韋老翁，稍後安排為死者驗屍確定死因。據悉，韋被捕後獲知院友離世後情緒激動，一度送院。據社署網頁，涉事院舍為有參與改善買位計劃的私營安老院，提供34個資助宿位及58個非資助宿位，最多可容納119人。

近年發生多宗院友施襲案。2019年5月16日，兩名女院友在康達（順天）護老中心因事爭執大打出手，一死一傷，89歲姓駱婦被控誤殺，同年獲控方撤銷控罪。2018年6月9日，沙田小瀝源村一間安老院76歲男院友暈倒昏迷，送院後不治，閉路電視片段揭發老翁事發前疑曾被74歲姓吳男院友推跌，吳涉誤殺被捕後還押小欖精神病治療中心，同年8月因病不治。