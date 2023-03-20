指不同行業眾籌風險不同 學者倡委部門機構分訂規則

任石榮解釋，替代方案避免眾籌行政工作過度集中，而不同行業眾籌面對不同風險，需要不同類型保護，上述機構專長有助判斷申請。他指出，根據過去研究，國際上甚少立法規管非投資性質的眾籌，替代方案可避免過度規管後果。

倡收窄規管 100萬元以上嚴格審批

他又建議收窄規管範圍，例如100萬元以上的金額項目才需更嚴格審批及披露財務報表。他同時建議，政府應承諾盡量及時處理眾籌申請，例如一周內完成，令眾籌發起人可預早計劃。

律師會回應諮詢時說，對諮詢文件「一刀切」、以同一套機制及罰則處理不同規模的眾籌活動有保留。該會強烈認為，小型、個人或慈善眾籌活動不應事前登記或發牌，例如小型聖誕籌款，否則造成的延誤及合規成本不成比例。該會認為應另設制度及程序處理慈善機構籌款，例如獲《稅務條例》第88條豁免的慈善機構，本身已定期審核，故除非有特殊情况，該些機構眾籌可毋須再審批。