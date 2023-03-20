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涵蓋境外涉港眾籌 學者憂礙國際金融中心地位 規管眾籌 律師會：定義太闊難實行

【明報專訊】政府早前提出規管眾籌，包括眾籌平台須在港登記，公眾諮詢今截止。律師會及研究眾籌法規的港大法律學者任石榮均質疑，諮詢方案意圖將海外眾籌納入規管，但當局定義太闊，實際上難以執行。他們提醒，香港已有法例規管欺詐、洗黑錢或危害國家安全等，認為諮詢文件未解釋為何需進一步規管，或現行法規有何不足。任石榮呼籲，政府應再研究才立法，否則窒礙創新，影響香港國際金融中心地位。

明報記者 林勵

英國眾籌平台Go Get Funding創辦人Sandip Sekhon表示，無評論今次政府諮詢，但說任何法例改動肯定會影響平台運作。平台目前在港有約500個活躍眾籌發起人，Sekhon關注若過度規管，可能影響有需要者獲得財政援助，並提醒眾籌是民主程序幫助一般市民，關注日後可能受到限制。

本港網上眾籌平台逐漸停運或轉型服務機構客戶，目前本港用戶使用的平台多在外地註冊運作。根據財庫局諮詢方案，規管將針對向港人或香港團體的公開募捐，事前須向新設的眾籌辦申請，否則會罰款或檢控。政府建議賦權執法部門停止非法眾籌，向非法眾籌活動捐款者亦屬違法（見表）。

學者倡釐清 規管本地銀行戶口發起人

港大比較法與公法研究中心成員任石榮質疑，眾籌平台一般面向全球，甚少列明參與者須來自個別地方或某國籍，質疑方案定義太闊，或等同規管「全球無數眾籌項目」。他問，若某國際眾籌並不針對香港或香港用戶，但若在港引起討論，是否要納入規管或向眾籌辦申請？他建議當局釐清定義，列明規管香港銀行戶口或香港註冊的眾籌發起人。

律師會回覆諮詢的意見書中表示，原則上支持設立眾籌辦，但認為當局建議不可行，例如方案似乎規管海外眾籌，但無解釋如何執行。律師會批評，非香港居民或公司開戶需時，認為當局要眾籌前開立本地銀行戶口「完全不可行」。律師會以規管詐騙或垃圾電話為例，指規管本地眾籌只會把有問題活動遷到境外，一方面無助解決政府問題，同時阻礙本地合理的眾籌活動。

財庫局：全面考慮意見 加緊立法

財庫局回覆查詢時稱，截至上周五中午共收到33份意見書及回應，當中僅兩份來自外地團體。局方會全面考慮諮詢期間收到的意見及加緊準備下階段立法工作，但沒有計劃公開收到的意見書。

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