創科職業博覽招逾2500職

疫後請人難

公司嘆流失招聘一比一

科技園2月中開展「Talent Game On 2K23」人才發展及招聘計劃，至昨日活動完結，有逾百間公司於現場招聘，昨同時啟動「香港創科職業博覽2023」網上平台，於昨日至4月17日期間為求職者提供逾250間公司共2500多個創科職位。現場8間創科公司參與招聘，職位包括非技術職位，如銷售主管和業務拓展，供非科技專業人才應徵。

昨午約2至4時約60名來自世界各地的創科人才到場跟各創科公司代表交流。王秀麗表示，經歷3年疫情後，創科企業的人才流失問題嚴峻，但認為香港基建和交通發展發達，兼有國際金融中心等優勢，有信心能吸納人才。王樂見昨日現場招聘有來自印度和廣州等地的學生到場；又希望同時於網上舉行的職業博覽能招攬更多全球人才。

網上平台啟用盼全球搶人才

有參與現場招聘的Aerosim (HK) Limited營運總監曾浩銘表示，疫情減退後招聘人手困難，他指現時工種增加，畢業生未必選擇創科作出路，近月人才招攬和流失比例是「一比一」。

同場的啤酒品牌Breer創辦人之一布思家（Anushka Purohit）笑言她的公司現時只有兩人，冀能招募銷售主管，幫忙管理網站業務。