七旬釣魚翁東龍島墮海亡 10年常客略懂游泳 家人料撞岩暈倒遇溺

事發於昨午2時許，有人報警稱見到事主在東龍島燈塔對開海面載浮載沉，水警到場落水將事主救起。水警輪載事主到小西灣公眾碼頭，再由救護車送往東區醫院。

74歲男死者黃伙生為退休保安員，育有3名子女，與家人居於藍田居屋單位。家人表示黃熱愛釣魚，近10多年逢周末都到東龍島釣魚，「去到熟晒，船家都識佢」。昨早6時許黃如常出門，乘頭班船到島上。家人表示黃略懂泳術，疑墮海時因大浪撞及岩石暈倒遇溺。

料手拉車留島上 家人盼尋回

黃送院時身上只有銀包，他習慣拖手拉車載着釣魚用具，家人相信手拉車仍留島上欲尋回，因內有死者其他財物包括手機等，盼在場郊遊人士提供消息。

有多年釣魚經驗的林先生表示，東龍島是香港其中一個熱門釣魚地點。東龍島燈塔對着清水灣俱樂部方向中間為海面佛堂門海峽，是一條相對狹窄航道，由於不少船經過，通常浪大流急。林指昨午吹偏東風，有時岸邊風勢較預計強，可能達4至5級風，若不慎墮海會更加危險，他過去曾在事發現場被大風吹得險些跌倒。

釣魚客稱風浪大 倡穿磯釣鞋助浮衣

林先生建議在岩石或礁石灘上釣魚時，除帶釣魚用具，亦應穿著助浮衣及防滑能力強的磯釣鞋。若見石頭表面呈黑色或已長滿青苔，應避免踩上去，以防滑倒。釣魚者亦應選擇較厚實的磯釣專用助浮衣，避免用充氣式救生衣，除確保救生衣不會被礁石割穿、能在水面浮起之外，更能減少身體與石頭碰撞而受傷的風險；另要留意潮水漲退時間，以及避免單獨釣魚。

去年2月初，東龍島曾有老翁遇溺死亡。一名22歲女子在東龍島石刻拍照「打卡」時疑遇強風失足墮海，71歲繼父下水救女溺斃，繼女則四肢擦傷清醒送院。