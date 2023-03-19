位處地質公園內 曾申建龕場觸礁 馬屎洲私地剷植被 擬闢漁產基地

明報記者 馬耀森

特殊科學價值地點 未申發展

本報記者上周二（14日）到現場，發現馬屎洲南面水茫田一幅面積約5萬平方呎的土地遭平整，原有植被被剷去，部分被移除的樹木枝條堆放地上。該片土地已用鐵絲網圍封，內裏擺放多個大型藍色膠盆，每個直徑約2米，地上亦見有多塊太陽能板。

該土地入口掛有一張橫額，顯示農業科技公司「奇異農夫」擬在該處建立「自然保育、教育及研究中心」。根據橫額內容，研究中心面積逾5萬平方呎，目的為促進本地農業和水產養殖業的可持續發展，中心會在該處作生態監測及重新植被等。根據奇異農夫的網站，除了「馬屎洲漁產基地」，其他項目包括「新田環保生態園」、大嶼山萬角嘴的「香港海洋生態保育研究實驗中心」等。

翻查資料，同一地點於2008年被揭發違規興建骨灰龕場「遠福園」，地政總署當年多次發警告信，但土地擁有人未作糾正，直至2012年，地政總署以土地用途違反地契為理由，一度收回部分土地，骨灰龕場未有繼續經營，事件暫告一段落（見表）。

環團：容許申改劃 致破壞重演

長春社高級公共事務經理李少文表示，水茫田部分土地屬於私人持有，雖然被劃為具特殊科學價值地點，但仍可向城規會申請改劃用途，門檻雖高，但給予業主期望當地可以發展，以致多年後重演大規模破壞，認為政府應慎重考慮收回相關私人土地，可減低國際級地質公園再被破壞的風險。他說，「政府又話要說好香港故事，是否應認真考慮增撥資源去保護國際級的地質公園」，又質疑當地以「堅壁清野」的方式發展是否符合保育原則。

地署：有棚架構築物 會發警告信

地政總署表示，大埔地政處派員到上址視察時，發現當地有臨時棚架／構築物，處方會向業權人發警告信，飭令其於限期前拆除，否則會將警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），同時處方正調查有關地點是否涉及非法佔用政府土地。規劃署表示，有關地點為「具特殊科學價值地點」，若在該地帶發展「郊野學習／教育／遊客中心」，須先向城規會申請。該地帶的備註亦同時訂明，如未取得城規會批給的規劃許可，不得在「具特殊科學價值地點」地帶內進行或繼續進行任何河道改道、填土或挖土工程。

環保署表示，根據《環境影響評估條例》，在「具特殊科學價值地點」做土木、挖泥或建築工程均屬指定工程項目，必須持有環境許可證，該署未接獲上址的申請，正在調查，如有足夠證據證明違例會執法。漁護署表示，有關地點屬馬屎洲特別地區以外的私人土地，而在私人土地上清除植被或做土地平整工程，並非由該署規管。

資料顯示，當年馬屎洲興建骨灰龕場，涉及的私人土地由遠福發展有限公司持有，該公司至今仍持有該地。目前該公司董事為陳子健及張彥南，本報未能聯絡二人。另外本報向「奇異農夫」以電郵查詢，至昨截稿前未獲回覆。

（城市保育）