西九料每月容納600旅團 安排配套迎五一高峰

上月初步統計訪港旅客破百萬，達146萬人次。陳智思昨表示，M+博物館開館至今累計超過280萬人次參觀；隨着香港防疫措施逐一取消，開始有很多旅客來港，「尤其未來幾周更忙，全球很多藝術盛事都在香港舉行，所以帶來很多人流，很多海外藝術界朋友會來港參觀設施，我絕對相信他們返回自己國家時，宣傳（香港）的效應會更大」。

增旅巴上落客位 按需要加强服務

馮程淑儀表示，現時西九文化區每月可接待約600個旅行團，可按需要加強服務，已成立旅遊接待部門處理旅行團預約，預料五一黃金周將有較多旅行團到訪。她稱，因應本港通關後更多旅客到訪，西九管理局去年已討論相應的接待、行李寄存、交通配套等安排，包括劃出27個旅遊巴上落客位。她又表示，現時到訪博物館的旅客中，以自由行為主；而在故宮博物館和M+博物館的旅客中，海外旅客約佔35%，有信心年底增至50%。

另外，政府日前公布成立特首顧問團，陳智思是34名成員之一，屬「區域與環球協作」組別。陳希望從文化角度介紹和推廣香港，指政府投放很多資源在西九文化區，認為香港地位不但是金融中心，「肯定是文化地標，絕對有機會成為全世界數一數二的文化地標，做到中西文化交流點，所以我向外說好香港時，文化是主要一環」。