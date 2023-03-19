被問續任民建聯主席否 李慧琼：個人意願很卑微

管治參選並行

民建聯需重組架構

民建聯領導層將於6月換屆，李慧琼昨在商台節目《政經星期六》表示，民建聯過往選舉主導，但新時代下，參與管治和選舉並行，故需要架構重組，其中擬將現時的工商專業委員會及青年民建聯「升格」為支部。至於她會否續任民建聯主席，她強調「我個人意願很卑微」，「在我們陣營做任何工作，都不是完全可以按自己意願考慮」，而需要視乎整體佈局。

李慧琼又表示，冀與特首李家超和政務司長陳國基等溝通，如何利用她的人大常委角色，「拍住上」向中央說明本港情况和需要，以進一步爭取中央在不同政策範疇支持香港。

對於新組建的中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，李慧琼認為是整體架構重組的一部分，整體而言，是將非常重要的領域如金融、科技、數據、港澳事務重組，令管理更直接。

港澳辦改架構

「中央管理更直接」

至於日後由黨中央領導的「中央港澳工作領導小組」會否存在，李慧琼昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，相信小組會繼續存在，因「需要有一個小組處理香港的問題」，目前只是小組調動了架構。她又說，不會在中央決定前公開猜測日後由誰領導小組。

問到會否擔心如前人大常委譚耀宗被美國制裁，李慧琼稱無法控制其他人或地方的政策和決定，她只做她認為正確的事，特別在人大常委的崗位上，更好服務國家和香港，其他事她不會考慮。

港區人大代表、工聯會會長吳秋北昨出席活動致辭稱，國務院港澳辦近日「升格」為中央港澳工作辦公室，顯示國家非常重視香港，新的架構更關注香港一國兩制的實踐和民生議題，包括扶貧。