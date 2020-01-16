周永新倡內地建退休村取代院舍 青年營助擺脫跨代貧窮 用灣區資源扶貧 孫玉菡：值得思考

周永新昨與多名學者出席香港新政舉辦的「香港精準扶貧」研討會分享看法。周認為扶貧政策對象之一為長者，重點在改善生活質素，政府現時在深圳及肇慶分別資助兩間由本港機構營運的院舍，本港長者可申請北上入住，他認為港府過去「行錯了路」，在院舍管理下，不論收費水平有多高，仍無法改變其限制生活自由及選擇的本質，在內地兩個院舍應該取消，「唔行得通、無意思」。

周指內地空間大 享生活自由

周建議政府改為在大灣區設立「退休村」，讓長者有更大空間、更大活動範圍，在區內提供適當的管理及醫療，而不是一般院舍只有「四面牆」，建議可參考內地「泰康之家」規劃。他表示過往參加一些基金委員會都不會向在香港境外的計劃撥款，本港社福資助計劃有需要改變思維，令相關計劃可在內地落實。

有份出席研討會的孫玉菡回應周永新建議，認同善用大灣發展機遇以助扶貧，值得思考，認為「香港是大灣區的一部分，未來日子應將眼光放遠」，承認存在難度，但會探討。孫又表示人口老化下，政府有需要考慮如何在照顧配套上做得更好，了解到長者在醫院的時間不多，而留在社區及家中的時間就「極長」，照顧服務優劣會影響長者生活質素。

鄧家彪：較年長者未必適合

工聯會立法會議員鄧家彪回應查詢表示，院舍始終是用管理限制個人生活自由，在大灣區設退休村有助長者「用較低的生活成本，換較高的生活保障」。他認為大灣區退休村適合「剛剛退休人士」入住，令長者背景相近可更易適應生活，而醫療配套亦可更集中規劃；年紀較大者適應力或較弱，對醫療需求亦大，未必適合。

另外，在青少年扶貧方面，周永新建議善用大灣區資源提供青少年學習營，助改善跨代貧窮。他指低收入家庭青少年成長及生活環境受局限，普遍面對語言能力不足、社交技巧弱、視野有限、自信心及自我形象低落的問題。周又指低收入青少年很多時雙親在周末也需上班，建議可在周末利用大灣區場地及人手，為青少年舉辦學習營，透過活動及興趣學習，甚至住宿，增加生活體驗。

鄧家彪認同周說法，指現時在學校亦有赴大灣區的體驗，但出發點是「認識國家」，認同低收入家庭學生生活空間及體驗不足，故可加入社會服務及輔導元素，在大灣區舉辦夏令營，擴闊眼界。

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