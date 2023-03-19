前警長受賄助親友收債罪成 求情稱屬貸款 官明言判監

官認同有別同類案 惟難緩刑

被告李鴻發（現年52歲）早前因詐騙罪已被警務處革職。辯方昨日求情稱，被告曾是優秀警員，破案無數，閒時當義工服務，形容他品格良好。雖然被告患有精神問題，但一直求醫得以控制病情。

辯方又說，案件與一般公職人員接受利益案不同，背後目的並非包庇罪犯或通風報信，且被告僅收取一筆款項，性質是借貸。法官認同案件與同類案有「重大不同」，但不可能如辯方陳辭所述以緩刑了事。

翻查報道，控方案情稱，被告2019年2月經舅仔麥智元介紹認識商人黃君游，黃與他人在生意上有金錢糾紛，其家人遭騷擾，黃報警但未獲處理。被告遂向一名負責調查收數案件的警長提供資料，稱涉騷擾黃的人是黑社會收數集團成員。

其後，被告催促該警長向警方呈報資料、要求另一警員查明該人住址，以及透過任職懲教助理的兄長查核該人服刑紀錄。廉署調查後發現，麥同年7月向被告發出一張50萬元支票，作為被告向黃提供協助的誘因或報酬。被告稱該50萬元是他大哥給他的一筆貸款。

被告曾涉及詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社貸款逾45萬元，以及賭外圍馬，2021年認罪判社會服務令。

【案件編號：DCCC 688/2021】