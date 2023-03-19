話你知：「神經母細胞瘤」常腎上腺發病 初期難察

醫生冀增資助藥種類

翻查資料，醫管局藥物名冊內的藥物分為4類，當中包括通用藥物、專用藥物、獲安全網資助的自費購買藥物（自費藥物）及不獲安全網資助的自費藥物。張寬耀表示，化療有效治療「神經母細胞瘤」，且所用化療藥非嶄新，多為專用藥物，相對不昂貴。不過一旦復發，病情難以受控，有可能要使用標靶藥，甚至名冊外的新治療方案，便需自費。他認為名冊有改善空間，包括增加資助藥物的種類，「要幫啲人好多，我個人當然希望每人都有資助」，惟需交由政策制定者決定。

Sheldon媽媽提到，兒子治療費以數百萬元計，昂貴開支非每個家庭都能負擔，認為當局可提高對罕見病藥物的資助，不過明白當局在資源調配上有其考量。她認為若更多人了解疾病，或可令有心人伸出援手。