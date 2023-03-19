書亡兒抗癌路 盼助「神母」同路人

明報記者 杜沛妍

子3歲確診 怪獸媽媽放下執著

2020年8月13日確診「神經母細胞瘤」第四期的「小戰士」Sheldon ，當時年約3歲，腫瘤已由腎上腺擴散至骨髓、骨頭等位置。Sheldon媽媽鍥而不捨尋求各項治療，前年11月更遠赴西班牙試新藥，惟因病情差，治療無效返港。Sheldon去年8月起病情急轉直下，最後階段面容扭曲，呼吸困難，望到愛兒在病牀不能動彈，她帶痛禱告：「如果祢認為是適合的時候，祢帶佢走」，看似簡單，卻用盡母親畢生勇氣。9月Sheldon離世，離世前一刻媽媽將手放在Sheldon鼻前，「睇電視成日見呢一幕，原來到自己親自做係好難，而最難受係真係會無咗氣」，幸有信仰支持，令她漸漸釋懷。

憶子樂觀 笑言「光頭好舒服」

憶述兒子點滴，Sheldon媽媽至今仍會聲淚俱下，但說兒子性格樂觀，即使光頭仍笑言「光頭好舒服」、「遲啲有番頭髮咪會好熱囉」，看到自己面容扭曲仍笑問：「點解我個鼻係呢度」，一句句童真說話，她銘記於心。兒子堅強屢敗屢戰，令媽媽一直深信他能康復。自言曾是「怪獸家長」的Sheldon媽媽，曾安排兒子面試9所幼稚園；不過陪伴Sheldon抗癌的路上，提醒她與孩子相處時刻及其快樂健康比一切重要，「樣樣都有梗係最好，但有啲嘢你要選擇取捨」。

疚幼女患焦慮 感恩治療見效

父母將大量時間投放照顧Sheldon，現時剛滿4歲的妹妹懷疑患上「分離焦慮症」，除在父母面前不斷重複「我好掛住爸爸、媽咪」等字句，不時亦會發出指令式說話。Sheldon媽媽說，母女獨處時女兒一度變得緊張、激動，要第三者在場，令她倍感內疚，「我好心痛，嗰個係我個女，但點解連獨處的機會都沒有」。而跟進Sheldon個案的「兒童癌病基金」今年1月底起安排妹妹遊戲治療，母女本月初終能獨處，媽媽感恩在短期內有顯著效果，望女兒盡快康復，一家平淡生活。

2/3時間在醫院 慶幸夫扶持

回想過去兩年，Sheldon媽媽有三分之二時間均在醫院度過，與親戚、教友見面時更多是一同禱告，「呢段時間我們（夫婦）變咗一對照顧者及同行者，多過一對老公老婆，夫妻正常做到嘅嘢我們都無時間、心思去做」。儘管如此，她慶幸丈夫一路同行，在兒子的事上總能達成共識，感到難能可貴。

Sheldon離世近半年，「點會唔掛住佢呀，好多嘢想同佢一齊做」，不過媽媽亦深知需放下，全職照顧女兒，「有時妹妹會叫我睇一啲開心嘅片段，望到佢哋（兄妹）兩個好開心，我係會笑，而唔係傷心」。Sheldon媽媽在社交平台放滿兒子抗癌事迹，除記錄病况外，更希望多人關注「神經母細胞瘤」。她說過往曾轉載患「神母」病童的資訊協助籌款，有網民得知該病童與Sheldon患有同樣疾病，「可能幫唔到Sheldon都想幫吓其他小朋友」，在傳媒、市民多方協助下，男童終獲治療痊癒，令她深受感動，希望「幫得一個得一個」。