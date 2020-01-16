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65人涉579網購騙案 最小14歲

【明報專訊】近年網購騙案不斷，警方本月最新一次行動共拘捕65人，介乎14至68歲，涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪，破獲579宗網購騙案，共涉騙款約760萬元；其中104宗屬同一團伙操控，透過不同社交媒體專頁，以平價和流行產品招徠，騙近25萬元。

6人涉104宗 藉社媒招徠

警方昨稱，7次代號「鐵將」的行動共拘477人，偵破3715宗網購騙案，涉款2326萬元；其中本月3至17日行動瓦解一個涉104宗網騙的犯罪集團，該集團去年7月至今年1月利用逾50個社交媒體專頁售賣平價流行物品，例如旅遊產品、演唱會門票，每案涉款介乎300元至3萬元，121人受害，涉款25萬元。警方本月拘捕集團4男2女。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠解釋，騙徒通常會在常見社交媒體及推銷網站出售商品，待受害人付款後便失去蹤影，亦有騙徒佯裝買家，利用不能兌現的支票訛稱已支付款項，賣家出貨後方知上當。

警方去年接獲22,797宗科技罪案，較2021年上升41%，損失金額由30.2億元升至32.1億元，當中同期網購騙案升逾四成，損失金額達7410萬元。警方提醒，網購時盡量光顧官方平台或信譽良好的賣家，賣家出售商品時亦應向銀行核實交易是否妥善處理後才寄貨；市民可使用警方防騙應用程式「Scameter+」，輸入網店名稱和電話等資料，就會顯示是否曾涉網上詐騙。

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