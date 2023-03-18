控方指傳媒可帶風向 鍾：各有側重，反映需不同立場共存

報道被指無提指定法官符人權

鍾：聚焦唐英傑不獲保釋

控方應國安法指定法官郭偉健早前要求，翻出立場報道唐英傑申請人身保護令的高院判辭。控方質疑立場當時報道無着墨指定法官制度符國際人權標準，「三兩句」便總結高院認為制度不影響司法獨立。鍾沛權解釋，當時傳媒聚焦唐英傑不獲保釋的理由，又指控方作為法律專業人士、處理國安相關案件，「你都冇引述過（判辭），都係法官閣下提醒先有」。

控：訪問梁頌恆心情「軟性說服」

鍾：總結常見技巧「冇咁多計謀」

控方早前又指稱，區家麟博客文章無提及前民政事務局長曾德成在六七暴動時干犯煽動罪入獄，質疑是因案件與文章主張英國有民主制度的論述有衝突。郭官早前主動提供《華僑日報》、《南華早報》等3份剪報，控方昨將剪報呈堂，再詢問鍾沛權是否知悉該案。鍾稱，有印象曾德成就煽動罪服刑，但相信各大傳媒較少談及案件，是因該案沒有詳細判辭，法律界人士亦鮮有引述。

控方另針對屬檢控基礎的其中兩篇文章盤問。訪問流亡海外的梁頌恆一文中，控方形容負責採訪的前立場採訪主任林彥邦「一路帶領」梁頌恆回應，問他離港會否有愧疚感，鋪排他「海外鬥士」的形象，又質疑立場詢問梁離港的心情，與其政治立場無關，刻意「想軟性咁可以說服人」。鍾沛權回應稱，以受訪者的心情總結訪問屬常見技巧，「冇檢控官你講到咁複雜、咁多計謀喺度」。

至於張崑陽回應遭以國安法通緝的文章中，控方質疑文章形容中共是「邪惡軸心」、「滿口謊言」，而立場已透過新聞報道引述張的回應，又再轉載他的聲明全文，一再發布其「煽動言論」，讓讀者「睇完又睇」；稱不止張崑陽基於自身立場意圖煽動他人憎恨中央，立場亦預計讀者受煽動，「甚至係想有咁樣嘅效果」，而鍾沛權批出文章，也有相同意圖。鍾沛權一概否認，並解釋發布政治人物的宣言，能讓讀者更清楚明白人物的思路、文筆和論述水平。

本案原定審期20天，至昨天已審訊逾40天，控方表示有關餘下兩篇屬檢控基礎的文章盤問，預計再需時一兩天。律政司長林定國昨日出席立法會會議時，被問到有國安案件的審訊時間延長，是否有違檢控原則，他稱進行法律程序的速度視乎案件發展，需考慮被告是否公平受審，相信法庭會採取適合措施，確保審訊在公平原則下從速處理。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）