區稱陳志全為時任議員 無誘因鬥黃

至於愈激進的參選人是否會獲愈多支持？區諾軒稱要視乎參選人的政治定位，而在當時的「政治分野」而言確實有上述情况，尤其是「素人」。辯方提出，區曾撰寫有關民主派協調文章，指時任議員具「現任優勢」，讓選民參考他們過去的政綱、往績投票。區確認，並稱陳志全當時任職議員有其優勢，可謂「無誘因鬥黃」。

未聞陳明言勝選將無差別否決財案

辯方其後向區指出，在立法會中議案投票前陳志全會先考慮；控方認為說法太空泛。法官陳慶偉遂換個問法，稱以區與陳曾在立法會同任議員的關係，區是否認為盡責的陳會仔細審視議案文件後投票？區同意。被問到曾否聽聞陳明言，一旦2020年勝出立選，就會無差別否決預算案？區稱「我無聽過」。當辯方再問，陳會否在政府提出任何關乎落實普選、同性婚姻等政策時，必然投贊成票？法官李運騰打斷稱僅屬推測。

陳志全一方昨日完成盤問，下周一將由其他被告的代表盤問區諾軒。

（初選案）