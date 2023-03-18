區改稱戴非騎劫：我有把關責任 官問攬炒十步是藍圖抑預測 區形容「終極狂想」

代表被告陳志全的辯方大律師馬維騉，昨日首先向區諾軒展示早前提及的新界東協調機制文件，以「會運用」財政預算案否決權作為初選條款。區諾軒表示，他經思量一晚後想補充，自己不應定性戴耀廷「騎劫」持相反意見的與會者，雖然文件寫法與他所知的會議意見有落差，惟初選報名表指明參選人確認支持戴和區主導的會議共識，「我終歸難免有把關責任」，只能形容自己當時「蒙在鼓裏」。

官問立會重選「Plan C」

區：談第六步「太遠」

辯方其後展示戴耀廷撰寫的「真攬炒十步」文章，攬炒步驟包括政府停擺和解散立法會，區諾軒同意是戴沙盤推演的估計。法官陳仲衡提問，初選參加者是否知道會達到第六步，即立法會重選、有可能要派出「Plan C」參選？區指參選人有準備「Plan B」，但談及第六步「都太遠」，涉及太多前設。

35+致施政寸步難行？

區：取決政府願商討否

法官李運騰追問，該文章反映了戴耀廷的「藍圖」抑或「預測」？區諾軒稱是戴的狂想。法官陳慶偉進一步表示，對區而言這是狂想，但對戴卻是香港的「命運」。區續稱，對他來說是狂想，更是「final fantasy」（終極狂想），語畢庭上多人發笑起哄。辯方形容，戴預測香港陷入停頓，情况猶如末日，區稱「的確講到好末日預言」。

辯方另一盤問重點，為35+計劃一旦實現的後果。辯方提出，假設民主派取得35席或以上，成為立法會多數，政府施政是否寸步難行？區諾軒稱要取決於政府和多數派會否一起商討。辯方續指，其中一個可能是政府願意商討，另一可能是政府利用不同方法，將民主派的多數化作少數，例如大規模取消議員資格。法官李運騰追問是否包括「殺害他們？（by killing them?）」，辯方否認說法，改指當局可用極端方法，例如拘捕民主派。在法官質疑下，辯方最終沒有問下去。

稱政改仍需中央支持

李官提及，即使政府提交「政改」方案，理論上要獲三分之二立法會議員通過，非政府自行決定，區諾軒同意說法。區引述前運輸及房屋局長張炳良學術書籍Can Hong Kong Exceptionalism Last?，稱香港實現民主政制要「通過3個窗口」，首先是特首同意，其次是立法會三分之二議員支持，更重要是獲中央支持，「特首很難一個人說了算」。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）