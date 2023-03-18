回應系統故障 機管局：確認開始恢復已盡快交代

目前港鐵設事故通報機制，如事故影響列車延誤，或預計會延誤8分鐘或以上，須8分鐘內通報運輸署；延誤31分鐘或以上，須按延誤時長撥款向乘客提供優惠，每宗事故最高罰2500萬元。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，據他了解目前機管局無類似通報機制，認為日後應探討設立。至於應否罰款，陳稱港鐵事故或涉安全問題，今次事故只影響出行，未必可直接比較，惟他認同事件影響旅客對港印象，政府應探討跟進。

運輸及物流局昨日回覆稱，已要求機管局妥善跟進事件，包括盡快查找事件成因、檢討網絡電腦系統和緊急應變機制是否不足，制訂改善方案避免事件再發生，減低對航空公司及旅客影響，未有正面回應會否要求機管局交報告。機管局昨向本報補充，前日清晨5時45分發現系統不穩後已即時通知航空公司及啟動緊急應變機制，約6時已開始於北面離境大堂提供約100個櫃枱協助旅客辦理登記。