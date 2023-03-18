回應系統故障 機管局：確認開始恢復已盡快交代

【明報專訊】香港國際機場電腦登記系統前日清晨故障，影響旅客辦理登機手續逾4小時，其間機管局無主動向乘客通報。本報昨日追問為何無即時向公眾交代、目前有否機制規定要在事發後特定時間內向公眾及政府通報，機管局未正面回應，稱「確認系統開始恢復後」已盡快向傳媒交代。運輸及物流局同樣無正面回應通報機制問題，被問如何評價機管局表現，局方形容機管局「妥為處理事件後，亦隨即向公眾作出交代」。有立法會議員認為機管局事發後應即時公布，且不應靠第三方交代。
目前港鐵設事故通報機制，如事故影響列車延誤，或預計會延誤8分鐘或以上，須8分鐘內通報運輸署；延誤31分鐘或以上，須按延誤時長撥款向乘客提供優惠，每宗事故最高罰2500萬元。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，據他了解目前機管局無類似通報機制，認為日後應探討設立。至於應否罰款，陳稱港鐵事故或涉安全問題，今次事故只影響出行，未必可直接比較，惟他認同事件影響旅客對港印象，政府應探討跟進。
運輸及物流局昨日回覆稱，已要求機管局妥善跟進事件，包括盡快查找事件成因、檢討網絡電腦系統和緊急應變機制是否不足，制訂改善方案避免事件再發生，減低對航空公司及旅客影響，未有正面回應會否要求機管局交報告。機管局昨向本報補充，前日清晨5時45分發現系統不穩後已即時通知航空公司及啟動緊急應變機制，約6時已開始於北面離境大堂提供約100個櫃枱協助旅客辦理登記。