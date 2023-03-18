房委黃碧如：檢視公屋戶申報資產年期

黃碧如昨在港台《千禧年代》表示，今次事件引發關注源於有公屋住戶擁有物業，毋須申報有無香港物業亦可買居屋。而按現行富戶政策，若公屋居民在港擁有私人物業便須遷出單位，政策亦希望他們申請居屋後，交還公屋予有需要申請者。

黃同意要審視現有政策，研究如何收緊，包括其他政策是否需配合檢視。她又指，即使房委會檢視後認為須申報資產或物業，但如何處理資料、持有資產或物業是否代表不合資格申請居屋、如何劃線等，相信委員要小心考慮。

房委會過去曾有委員提出應縮短10年申報資產年期，部分建議縮至5年，最終並未落實。身兼公屋聯會會長的王坤向本報稱，不應「一竹篙打一船人」，因個別人士情况而貿然大幅更改政策。他認為，2017年房委會收緊富戶政策後，收回公屋數量反比之前少，反映政策調整不一定取得相應效果。

王坤又指，政府可能認為現時政治環境有利推動重大政策改動，但他擔心公屋居民反對聲音被低估，令民生議題變成政治爭議。