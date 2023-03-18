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財委記名通過簡屋 1反對1棄權 消息稱中聯辦曾提醒撐撥款 反對江玉歡：我手講我心

【明報專訊】立法會財委會昨日經過逾4小時討論，最終在記名投票下以58票贊成、1票反對及1票棄權，通過政府簡約公屋首期149.1億元撥款申請，主要涉及元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路及啟德世運道選址。唯一反對票來自選委會界別江玉歡，棄權票則來自要求記名表決的實政圓桌田北辰。據了解，繼上次工務小組後，中聯辦於財委會「闖關」前夕，亦有再提醒議員支持簡約公屋項目。本報記者向江玉歡查詢時，她形容「我手講我心」；田北辰則稱，要求記名投票因希望「留個紀錄」。房屋局料今年底再到立法會就第二批簡約公屋申請撥款。

房屋局年內就第二批申撥款

投下唯一反對票的江玉歡回應查詢時稱「我手講我心」，認為投票已反映其態度，未有進一步補充。要求記名表決並投棄權票的田北辰表示，雖然自己於工務小組表決時投支持票，惟當時已提出元朗「同心村」過渡屋甲類住戶（即輪候傳統公屋不少於3年的人）入住率不足四成，憂慮簡約公屋日後面臨同樣情况，並期望當局給予最新確實數字，但因局方回應稱稍後提供，故當時投下支持票。

不過田北辰指出，最新數字仍顯示位於元朗的過渡屋「同心村」的甲類住戶入住率仍不足四成，擔心「雙重供應」下，新界區簡約公屋入住率偏低，令偏遠地區的簡約公屋供過於求，變相浪費公帑，故今次選擇棄權。他補充，由於自己支持簡約公屋的概念，故未投反對票；又明言即使簡約公屋造價高或無法重用，最重要是有人居住，並期望當局在市區覓地興建簡約公屋。

要求記名表決 田北辰：留個紀錄

由於今屆政府財委會大多以不記名方式表決，被問及他主動要求記名表決會否有壓力，田北辰說希望「留個紀錄」，並言「從政都有初心，盼公帑得以善用」。

簡約公屋因造價昂貴引起爭議，昨日財委會上只有數名議員關注造價問題（見表），另有多名議員關注簡約公屋的重用價值，並同時期望當局做好社區配套設施，盡量壓縮造價並確保質素。

議員問重用價值 何永賢：料兩三次 正研究

房屋局長何永賢在會上回應稱，當局正研究組裝合成組件的重用可能性，又說每個組件一般可以用50年，雖然物料或有損耗，但相信經修繕後或可重複用兩至三次。何說，根據「南昌220」過渡房屋項目的經驗，估算有95%組件可重用，並強調推展簡約公屋「無選擇唔做」的餘地。

翻查資料，立法會工務小組上月8日審議首批簡約公屋項目逾149億元撥款，當時以34票贊成、0票反對及1票棄權通過，並建議財委會進一步討論項目，其中棄權票來自曾稱反對於啟德興建的九龍中立法會議員楊永杰。今次財委會投反對票的江玉歡，上次未有出席工務小組會議。

相關字詞﹕財委會 簡約公屋

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