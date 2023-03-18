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高才通擬擴至「優秀校」 料納更多內地重點學府

【明報專訊】政府去年12月28日推出高端人才通行證計劃（高才通），其中一項申請條件為須獲全球「百強大學」頒授學士學位。計劃推出不足3個月，特首李家超昨透露擬檢討，考慮在「百強大學」名單加入海外或國內的「優秀學校」，料更多內地重點學府將納政府考慮之列，惟未談及何謂優秀和有何準則。有學者稱近年移民潮走得最多是20至40歲人口，擴闊申請範圍有助吸納年輕一輩來港填充勞動力；有議員質疑操之過急，未見成效即擴大申請範圍，「現在是搶優才還是隨便搶人？」

推出不足3月 李家超稱反應烈年中檢討

入境處回覆稱，截至上月28日接獲14,240宗高才通申請，其中8797宗已獲批。李家超昨於北京出席「香港北京高校校友聯盟」舉行的港生座談會，他致辭稱，政府宣布推出高才通時已表明一年後檢討，而計劃推出不足3個月反應熱烈，故指示有關部門在今年中做中期檢討。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，今年移民潮嚴重打擊本港勞動人口，現行高才通限於100間大學是太狹窄，擴闊範圍有助增加搶人才的彈性，但強調須做好質素把關，如來港者本身有一定水平，相信不愁找工作。

學者：100大學太狹窄 有議員憂變亂搶人

立法會議員江玉歡質疑，現時擴大申請範圍或令計劃變「無掩雞籠」，建議推行至少半年至9個月後才檢視成效並公開數據，了解「來的是什麼人」、多少人成功就業、涉及工種等；若檢討後發現來港者「是是但但」找工作情况普遍，如早前有人分享如何經高才通來港產子般，則反映計劃無法吸納目標人才。江亦關注，擴大申請範圍會否加劇與本地大學畢業生競爭，反迫使他們移民，「可能走的比來的更多」。

勞聯主席兼立法會議員林振昇表示，高才通早前被揭對申請人刑事紀錄申報存漏洞，現時計劃猶如「一味快、一味批」，冀政府先「看定些」。他不反對將來擴闊申請範圍，但不宜以大學釐定標準，建議先統計目前獲批來港者從事行業，以分析哪些行業缺人，再針對吸納人才。

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