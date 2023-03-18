李勉「當好港宣傳大使」 在京港生：盼有途徑入北京體制

年輕人移民「或有自己想法」

這是李家超就任特首後首次於北京與在京學習的港青見面，出席港生來自清華大學、北京大學、中國人民大學等多間高校，他勉勵在席港青在內地繼續積極學習，將來貢獻國家和香港。李家超又表示，港府正推出「你好香港」大型全球宣傳活動，‍‍積極舉辦各類大型盛事，鼓勵港生做好香港的宣傳大使。

李家超其後與學生午膳，與會的中國人民大學國際關係博士生劉濤其後受訪稱，李家超關心他們在京生活的困難，他向特首表示港生畢業後無法投考國家的公務員，只能加入民企才能留在北京，希望未來有途徑讓他們進入北京體制。不過他在座談會發言時稱，曾在香港警隊實習，希望畢業後返港可加入政府工作。

問到近年有不少年輕人移民外地，劉濤認為是大家目標不一樣，「他們可能有自己的想法」，他認為香港以後會與內地有更緊密的聯繫、更多的融合。

北京中醫藥大學碩士三年級黃凱琳講述服用蛇膽川貝治好哮喘後決心學習中醫藥的過程，李家超回應稱，希望下次再見面時她可替他把脈，贏得一片掌聲與笑聲。黃凱琳會後向傳媒表示，香港仍保留不少傳統中醫藥館，期望完成學業後可回港投身中醫藥行業。