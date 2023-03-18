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訪11部委機構 李家超：開有效溝通「康莊大道」

【明報專訊】中共中央及國務院公布《黨和國家機構改革方案》，將設立屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」（辦公室），特首李家超昨在北京總結訪京行程時說，相信新辦公室可令他與內地的溝通更暢順。至於在京期間有否見過港澳辦官員如港澳辦主任夏寶龍，李稱10多日前上京列席全國人大會議開幕會後已與夏會面，而港澳辦為他今次訪京安排了很多活動和行程，並聽取他整體工作的發展。

信新港澳辦助與內地溝通更順

有建制派形容新辦公室是「升格」，李家超昨表示，組建新辦公室目的是再度提升中央就港澳工作的領導，辦公室其中一個職責「是要督促一些落實的責任」，他相信對落實「一國兩制」在港成功實踐會起積極和很正面的作用。他又形容，新辦公室組建「是一個不斷優化體系和能力的工程」。

問到新辦公室是否加強中央對港的全面管治權，李家超說，中央多次強調一國兩制、港人治港、高度自治方針會堅定不移，本港高度自治權來自中央的全面管治權，「是來自《憲法》和《基本法》」。至於新辦公室的領導人選，他說要待中央公布。

至於此行有否與港澳辦官員會面，李家超沒直接回應，僅稱國務院港澳辦為他今次訪京安排了很多活動和行程，他亦與港澳辦官員在這方面交流意見，對方亦聽取他整體工作的發展。他又說，每個領導何時見他，需視乎雙方在工作和時間方面能否安排，他強調與中央不同領導一直保持很良好的溝通。

將於今天回港的李家超總結為期一周的訪京行程稱，此行與8名局長共拜訪11個中央部委和機構，包括財政部、科學技術部、文化和旅遊部、海關總署、商務部、外交部、教育部、公安部、中國證券監督管理委員會、中國人民銀行，今日將拜訪司法部。他表示，會面討論問題時大家目標一致，形容此行開啓了有效溝通和更好合作的「康莊大道」。

盧寵茂訪藥監局談藥械審批

另外，醫衛局長盧寵茂昨日率領代表團拜訪藥監局，與藥監局長焦紅和副局長趙軍寧，就進一步推動兩地在藥械審批、臨牀試驗工作的協作等議題交換意見。其後代表團參觀清華大學蛋白質技術研究中心，並與清華大學校長王希勤、清華大學附屬北京清華長庚醫院長董家鴻會面。

相關字詞﹕夏寶龍 港澳辦 中央港澳工作辦公室 李家超

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