聘洋狀修例不追溯 「他法應對」現案件 會否特首國安委介入 林定國：不回應個別案

律政司因應人大常委會釋法提出修例，建議採用「逐案處理」方式審批海外律師能否參與國安案件。海外律師申請參與國安案件前要先經「申請前甄別程序」，獲特首批出准許申請通知書；法院處理申請前，要向特首提出並取得證明書，特首有權拒絕。修例亦設「覆核機制」，律政司長倘認為情况有變，可向特首申請新的證明書。

已處理申請不能覆核

林定國在會上表明，修例不具追溯力，新機制只適用於修例後就國安案件提出的專案認許申請，「覆核機制」亦不能覆核已處理的申請，換言之修例將不能處理英國御用大律師Tim Owen來港為壹傳媒創辦人黎智英抗辯的問題。黎智英早前入稟高等法院，要求頒令之前法庭批准聘請Tim Owen的判決不受人大釋法影響，案件排期4月28日處理。

不過經民聯梁美芬會後表示，最終要視乎國安委會否再做決定，強調人大釋法表明特首須就海外律師來港參與國安案件發出證明書，政府有足夠權限處理問題。對於是否支持特首主動介入Tim Owen的專案認許，她說尊重政府決定。港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅認為，黎智英案現押後至9月開審，屆時若已完成修例，Tim Owen仍需重新申請專案認許。

謝偉俊質疑規管闊 違法治精神

昨日會議上，選委界議員謝偉俊稱，根據內地政府文件，國家安全涵蓋經濟、文化、資訊科技、社會輿情等多個領域，今次修例亦設「申請前甄別程序」及「覆核機制」等多重關卡，質疑修例表面上並非「一刀切」，實際上「密不透風」。他認為，修例只規管刑事案較易劃分，批評現行建議「完全違反法治精神和原則」，將令很多人不敢在港訴訟。

林：旨在護國安 太窄或漏

林定國解釋，修例規限範圍較闊，旨在有效落實維護國安的責任，舉例政府動用行政權力維護國安，或受司法覆核挑戰，強調規限範圍太狹窄或會遺漏部分國安案件未能處理。

杜淦堃憂覆核致須換狀 損權利

大律師公會主席杜淦堃出席會議時關注，新機制涵蓋民事或其他案件，冀條例能就國安案件的定義提供清晰指引。他亦期望條例能列明新機制各個環節是否容許上訴或司法覆核，以及交代律政司在申請過程中的角色。杜淦堃又認為，覆核機制或導致被告需中途更換大律師，影響權利。律師會早前質疑修例增設「申請前甄別程序」不符成本效益，林定國回應說， 加入程序旨在防止有人濫用機制，以免浪費時間資源。

林定國表示，修例採用例外原則，容許海外律師來港參與國安案件「一定是例外中的例外」，必須滿足嚴謹條件。他說，特首在審批申請期間可能諮詢國安委或其他人士，律政司長如有需要亦會提供法律意見。他稱，政府聽取意見後會盡快向立法會正式提交條例草案。

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