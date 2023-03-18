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【Emily】報業最佳新聞 明報奪14獎

【明報專訊】香港報業公會噚日公布「2022年香港最佳新聞獎」得獎名單，《明報》共奪14獎，包括2冠、2亞、2季及8優異。其中最佳圖片（新聞組）包辦冠亞，冠軍作品「執子之手，風中等候」拍攝時正值新冠疫情第五波高峰，公立醫院爆煲，鏡頭下捕捉咗兩個年老病人喺明愛醫院急症室外等待入院嘅互動。

得獎攝記鄧宗弘話，舊年初到唔同醫院採訪，大批長者露天輪候，天氣好凍，場景悲涼，醫護四處奔波，喺人手不足下盡力照顧病人。佢話無諗過香港會發生呢種事，好心悒，作為攝記要做個紀錄，而佢自己事後亦確診，相當辛苦，相信長者同長期病患者更甚。

明報嘅編輯亦有好成績，最佳標題（中文）5個獎，明報攞咗3個，包括冠軍「書就傳奇千萬字 笑遊人間九十年」（報道倪匡逝世）、亞軍「商家問津留太白 無人接手送珍寶」、優異「莫言說《莫言說》非莫言說」。

獲最佳新聞報道優異獎嘅「第五波疫情系列」，得獎記者陳柔雅話明報當時成立疫情小組，由一班同事專門跟進疫情新聞，第五波對大家都好深刻，大爆發初期防疫政策混亂，幾乎日日收到市民、醫護、院舍求助或報料，同事努力跟進線索發掘新聞，希望報道敦促政府改善政策。小組部分同事先後離職，佢想藉此多謝每個人付出嘅努力。

相關字詞﹕第五波新冠疫情 香港報業公會

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