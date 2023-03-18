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港聞
2023年3月18日星期六
港聞二
聘洋狀修例不追溯 「他法應對」現案件 會否特首國安委介入 林定國：不回應個別案
學者料或加條款 需黎案再申認許
訪11部委機構 李家超：開有效溝通「康莊大道」
李勉「當好港宣傳大使」 在京港生：盼有途徑入北京體制
高才通擬擴至「優秀校」 料納更多內地重點學府
財委記名通過簡屋 1反對1棄權 消息稱中聯辦曾提醒撐撥款 反對江玉歡：我手講我心
主席提醒投票 21議員缺席表決
房委黃碧如：檢視公屋戶申報資產年期
回應系統故障 機管局：確認開始恢復已盡快交代
兩醫院喉管滲水墜假天花 仁濟工人錯切水管滲漏數層
隱世市集擺檔案 「姜牧師」3人認售煽書 官質疑控方案情不恰當
水電費爭執殺弟案 兄稱遭斬傷始還手只認誤殺
區改稱戴非騎劫：我有把關責任 官問攬炒十步是藍圖抑預測 區形容「終極狂想」
區稱陳志全為時任議員 無誘因鬥黃
控方指傳媒可帶風向 鍾：各有側重，反映需不同立場共存
65人涉579網購騙案 最小14歲
巴士加價惹圍轟 局方：不會直呈行會 考慮復常客量 議員批營運差轉嫁市民不公道
特首委34顧問 一半林鄭「舊人」
聖若瑟打鬥事件惹家長示威 校方盼教局調停
破119宗私煙 檢值2.5億貨拘78人
港協發通牒促釐清 冰協：早承諾周一覆
港爭辦全運會8項目 包括劍擊、單車、滑浪風帆
旅發局料全年訪港客達疫前45%
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【明報專訊】（請看附圖）
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