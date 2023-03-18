旅發局料全年訪港客達疫前45%

旅發局稱觀察到其他市場均需8至9個月時間，旅客數字才回復至疫前60%。據旅發局數字，內地及海外旅客自通關後持續上升，當中內地旅客逢周末都較多，本月11日（上周六）錄9.3萬人次，同日外國旅客錄近1萬人次。疫情前的2017至2019年平均每日接待16.4萬人，今年2月日均5.2萬名旅客，相等於疫前32%；3月截至14日則平均每日7.5萬名旅客，相等於疫前45%。

將推「一程多站」 助內地會議「走出去」

旅發局總幹事程鼎一表示，下半年會有多項盛事復辦，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節及香港美酒佳餚巡禮等，希望可鞏固香港「亞洲盛事之都」地位。旅發局亦將推動「一程多站」旅遊，向內地宣傳在港舉辦會展活動的獨特優勢，協助內地會議「走出去」。

業界倡輸外勞 助恢復交通運力

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，下月起廣深港高鐵恢復正常班次，加上疫前每年第四季旅客數字會較高，相信可達到恢復至疫前六成的目標。他稱旅遊業復蘇主要視乎交通運力何時恢復，惟直通巴司機及地勤人員不足，「如果喺呢部分恢復得快啲，對旅客增加數目一定有幫助」。他建議長遠可輸入外勞，「每開多一班車，就多49個客」。

「你好，香港！」計劃向海外及內地旅客派50萬張免費機票，其中逾5萬張由旅遊業議會向旅行社分發。旅議會總幹事楊淑芬表示，會要求旅行社將免費機票以「買一送一」方式送出，並配搭酒店住宿及景點門票或交通組成旅遊產品銷售，以達「乘數效應」。