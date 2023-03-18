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港聞二

港協發通牒促釐清 冰協：早承諾周一覆

【明報專訊】冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌。港協暨奧委會昨日表示，期望香港冰協下周一（20日）釐清調查報告有疑問之處，及下周三（23日）與冰協管理層會面了解事件；若限期前未獲答覆，將考慮下一步行動。冰球港隊領隊關婉儀回應稱，早已承諾下周一回覆，對港協一直公開指摘冰協未回應感非常遺憾，批評港協令公眾誤會冰協不合作，又指事件影響球員心情。港協昨晚表示已接獲冰球港隊領隊口頭通知，承諾下周一回覆。

據本報取得的資料，關婉儀去年12月已發電郵通知國際冰球總會副秘書長正確國歌的網站連結，同晚接獲對方收妥的回覆，再由總會活動經理轉寄至波斯尼亞冰協等。港協暨奥委會昨解釋，根據指引，領隊是負責把儲存正確國歌的電腦硬碟或USB交予賽事主辦方，並由主辦方書面確認收妥，故認為冰協相關做法不符指引；事後冰協主席簡揚傑曾在電話透露，冰協有向主辦方提供國歌，惟初步調查報告卻隻字不提，質疑「前言不對後語」；而冰協至今亦未再回覆港協的質疑，反映其「企業管治態度」，既不重視交代事件，合作態度亦不理想。

港協質疑合作態度不理想

港協暨奧委會認為，冰協選擇與傳媒溝通，令港協至今未能完全掌握事件，又否認港協與冰協互相指摘，稱只希望協助體育總會在莊嚴和大事大非上做得更好。港協又稱，處理國歌責無旁貸，而簽收和核實國歌只需花約10分鐘，即使領隊忙碌，冰協管理層亦應加派人手保障國歌不會出問題；港協諒解部分體育總會的管理層屬業餘及兼職，惟身為管理層責無旁貸，在交代大是大非的事不能不處理。

港協暨奧委會本周三（15日）質疑冰協提交的報告「一直沒有交代何時及何地」向主辦機構提供國歌；又稱多次聯絡冰協管理層要求會面，對方一直無正面答覆。被問及最終會否制裁冰協，包括暫停其會員資格或暫停津貼和資助，港協稱有待釐清事實後再決定，強調不希望事件影響運動員和教練，而港協暨奧委會亦無權要求冰協更換管理層，只能調查事件及向政府提交報告。

領隊批港協令公眾誤會冰協不合作

關婉儀昨回覆查詢稱事發後已向警方錄口供，並準時交初步報告，而補充報告提交限期為下周一，不明為何港協稱冰協無回應。她說昨早在南非收港協職員WhatsApp信息查詢，她已在10分鐘內覆，承諾下周一交報告。

關又說，從媒體不斷收到港協不滿她不作回覆，以及其他因時間倉促而未及時解說引起的誤會，令冰協及比賽相關人士均非常困擾，亦影響球員比賽心情。她說港隊在世錦賽近兩場分別得第三及第二名，當中在南非的賽事以一分之差飲恨未能奪冠，感到非常抱歉。

相關字詞﹕港協暨奧委會 香港冰球協會 國歌

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