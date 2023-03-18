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聖若瑟打鬥事件惹家長示威 校方盼教局調停

【明報專訊】聖若瑟書院去年11月發生校內打鬥事件，兩名學生因金錢問題爭執，校方定性為「不幸的肢體碰撞事件」，處罰打人的中二學生停課3日。受傷的中一學生家長不滿校方處理手法，前日到政府總部門外請願，要求與教育局長蔡若蓮對話。校長黃婉芬昨回應稱，校方在事件翌日向教育局呈報並遞交報告。校方強調反對校園暴力及欺凌，期望教育局介入調停，讓事件和平解決。

教局要求嚴肅跟進 未言介入否

教育局回應稱，已接獲學校通報事件及相關家長的投訴，局方要求學校嚴肅跟進事件，正審視學校提交的報告，如有需要會要求學校提交進一步資料和校訪，並按需要提供意見。至於會否介入調停，教育局未有回應。

黃婉芬昨與傳媒會面稱，事件發生於去年11月18日下午6時許，13歲中一生與14歲中二生均是籃球隊員，因金錢糾紛於校內爭執，其後中二生毆打中一生，當時受傷學生被打至流牙血。

傷者流牙血 打人者停課3日

黃表示，今次為單一事件，考慮到打人學生平日操行良好，加上心理評估報告正常，故處罰停課3日，認為「都夠了，不用罰太長時間」。黃稱受傷學生家長不滿校方處理手法，上月22日到學校門口示威。校方本周二向該家長發出校方律師信，澄清一些不實指控，並要求他停止滋擾校方。

校方律師信寄傷者家長 促停滋擾

黃又稱，校方一直與該家長保持聯絡，期望教育局介入，以和平形式盡快解決事件。

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