聖若瑟打鬥事件惹家長示威 校方盼教局調停

教局要求嚴肅跟進 未言介入否

教育局回應稱，已接獲學校通報事件及相關家長的投訴，局方要求學校嚴肅跟進事件，正審視學校提交的報告，如有需要會要求學校提交進一步資料和校訪，並按需要提供意見。至於會否介入調停，教育局未有回應。

黃婉芬昨與傳媒會面稱，事件發生於去年11月18日下午6時許，13歲中一生與14歲中二生均是籃球隊員，因金錢糾紛於校內爭執，其後中二生毆打中一生，當時受傷學生被打至流牙血。

傷者流牙血 打人者停課3日

黃表示，今次為單一事件，考慮到打人學生平日操行良好，加上心理評估報告正常，故處罰停課3日，認為「都夠了，不用罰太長時間」。黃稱受傷學生家長不滿校方處理手法，上月22日到學校門口示威。校方本周二向該家長發出校方律師信，澄清一些不實指控，並要求他停止滋擾校方。

校方律師信寄傷者家長 促停滋擾

黃又稱，校方一直與該家長保持聯絡，期望教育局介入，以和平形式盡快解決事件。