特首委34顧問 一半林鄭「舊人」

34名委員分成三大組別，分別為「經濟高質量與持續發展」、「創新與創業」及「區域與環球協作」（部分成員見表）；3名司長、特首辦主任及特首政策組長會列席顧問團。政府暫未公布顧問團的開會時間，但消息稱，特首政策組日後會就不同議題不定期、不正式接觸成員，並已在政府正式公布前，初步接觸過個別成員。

分3組別 瑞銀匯控主席在列

翻查資料，林鄭月娥2017年當選後，翌年3月成立「創新及策略發展顧問團」，委任36名非官方成員，其中李澤鉅、蘭桂坊集團主席盛智文、M+博物館主席陳智思、港鐵前主席馬時亨及中華總商會會長蔡冠深等17人，同獲新一屆政府委任加入顧問團。

李澤鉅對委任感榮幸，稱將致力就本港策略性發展提供意見，並希望運用長江集團多年來在多國的營商經驗，協助香港把握未來機遇。另一成員馬時亨向本報形容，今次顧問團有「國際頂級」代表，包括瑞銀和匯控高層，「層次更高」；又認為分成3個小組，日後的討論可更集中、聚焦。

「創新與創業」組別有不少科技界代表，如阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信、Lalamove創辦人周勝馥、商湯科技創始人湯曉鷗、Google中國前總裁李開復等。