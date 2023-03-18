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巴士加價惹圍轟 局方：不會直呈行會 考慮復常客量 議員批營運差轉嫁市民不公道

【明報專訊】本港5間巴士營辦商申請加價，立法會交通事務委員會昨開會討論，多名議員反對加價，批評加幅令人「嘩然」。城巴機場線申加50%成焦點，有議員憂影響機場招聘人手，更有議員斥「亂加價」，質疑城巴新巴「根本唔想做」，盼政府「企硬」把關。運輸及物流局強調不會原封不動直接將申請提交行政會議，稱會考慮疫後巴士公司復常客量，評估加價理據是否足夠，做好把關。

批最差加價時機 促重組路線

多名議員均稱本港社會正復常，不同意巴士公司此時加價。經民聯盧偉國形容目前是「最差的加價時機」，建議觀察多半年再決定。民建聯陳學鋒形容城巴新巴「亂加價」 ，劃一加2元後部分路線實際加幅逾六成，「你根本唔想做就出聲」，促運輸署加強協助巴士公司重組路線改善客量，不應以加價應對虧蝕。張欣宇認為營辦商虧損或與經營不善有關，質疑轉嫁市民不公道，又問政府有否與巴士公司溝通，質疑直接把巴士公司申請加幅交上立法會是否等於政府亦認同加幅。

運輸及物流局副秘書長李碧茜多次重申會積極考慮議員意見，又說一直有與巴士公司溝通要求提供資料，當局正評估申請，暫未有定案，強調「一定唔會諗住原封不動咁上（行會）」 。

實政圓桌田北辰建議每年檢討巴士票價，與通脹率的一半掛鈎。李碧茜稱需仔細考慮，認為如單以通脹為指標，巴士公司未必能有效應對燃料及人工等營運成本上升。

憂機場難請人 城巴：擴折扣

部分議員亦關注城巴機場線加價對機場員工影響，旅遊界姚柏良批加幅令人「嘩然」，加價50%「不如搭的士」；機場前日電腦系統故障，需改人手登記引混亂，勞工界周小松憂交通費貴令機場難招聘人手。

對於機場線加價，城巴稱將擴大向機場員工提供的折扣比率，如由約六折加大至約五折。九巴的姊妹公司、同樣有機場線的龍運稱， 感受到在機場及北大嶼山工作市民交通費負擔大，相信「九巴月票」優惠有助減輕。李碧茜稱明白機場員工依賴巴士通勤，當局會考慮影響。

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