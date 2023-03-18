港聞

港聞二

水電費爭執殺弟案 兄稱遭斬傷始還手只認誤殺

【明報專訊】年屆六旬的兩兄弟疑因攤分水電費起爭拗，兄涉用水果刀桶死弟一案，昨在高院續審。庭上播放兄長的錄影會面片段，稱案發當日胞弟先動武，他出於「自衛」才插對方腹部兩下，「咁唔通戙喺度畀你打？」事後他向到場警員表示「我好似殺咗人」，但重申只承認誤殺罪，「有時兩兄弟爭執，唔知邊個啱邊個錯」。

被告卜水強（現年65歲）被控於2019年9月25日在香港謀殺事主卜偉根（死時60歲）。

被告在錄影會面片段表示，父親生前提議兩兄弟攤分涉案單位水電費、差餉等費用，但自從被告妻子2019年3月來港定居後，事主便反口不認帳，認為應按人頭計算。被告稱事主從來無供養患認知障礙的母親，稱呼她「懵婆」，又批評他住在母親單位卻反過來收取其費用，做法「忤逆」、「一啲良心都冇」，「呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死」。二人曾就電費問題3次爭執。

倘未被捕 會就誤殺自首

被告續說，當日事主先動手將他推落地，再以木椅擊他頭部。二人其後先後走入房內取刀，事主斬向被告，被告以手隔擋，其間數隻手指被斬中，被告再𠝹事主腹部兩下。二人隨即一同倒地，被告站起來後見事主躺在地上一動不動，他便着妻子報警，再到廁所洗刀。他說即使警方不拘捕，他亦會就誤殺罪自首。審訊周一續。

【案件編號：HCCC 118/21】

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