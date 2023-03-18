隱世市集擺檔案 「姜牧師」3人認售煽書 官質疑控方案情不恰當

案情涵2000商品 有含「光時」

報稱男商人的李龍現（52歲）為涉案「影衰mi雜貨店」擁有者，另兩名被告牧師姜嘉偉（31歲）和寵物美容師陳尚恩（48歲）協助經營，3人於2022年12月2日至2023年1月17日間犯案。

案情指出，該店於2021年成立，2022年12月發帖公布會在同月至翌月在上址市集擺設攤檔。帖文推廣一本沒有書名、逾300頁的涉案刊物，內容關於2019年香港暴動事件，呼籲公眾訂購並稱在攤檔有售。其間3名警員分別喬裝顧客到場，以260元購買該本刊物，3被告稱刊物及商品均由店舖設計及生產。2023年1月17日，警員到上址攤檔搜查，3人及後被捕。

刊物提港需革命 指圖惹憎恨港府

案情續稱，涉案刊物提及由2019年6月12日起數個月來連串事件，稱警方暴力清場、「黑警濫暴」，提到在國慶遊行有人高舉「光時」旗幟，而且有人衝擊立法會和大三罷，又說香港需要革命。刊物圖片及文字被指意圖引起憎恨特區政府及警務處等。另外，涉案攤檔向主辦方支付21,875元租金。

【案件編號：WKCC 313/23】