兩醫院喉管滲水墜假天花 仁濟工人錯切水管滲漏數層

醫管局昨交代4宗事故各涉不同公院，其中仁濟醫院B座南翼一個正翻新的病房，前日黃昏有裝修工人意外切斷食水管，院方已即時關閉水管閘掣及清潔，同日傍晚完成清潔。據本報了解，錯誤切斷水喉發生在正裝修的12樓，食水令病房及走廊積水，遠至5樓的病房也受影響。

另外，博愛醫院主座大樓地庫1樓中央消毒及無菌物品供應部、東區醫院急症室走廊，昨午分別有假天花及假天花碎片掉落，均由喉管滲水引致；葵涌醫院某職員洗手間亦有燈罩掉落。醫管局補充，上述事件均無人受傷，醫院均透過早期事故通報系統呈報事件。

仁濟假天花電線交錯

陳凱欣憂礙檢查 工程師：情况尚可

醫管局另表示，仁濟醫院B座大堂正進行更換假天花板塊等翻新工程。據讀者提供本報的照片，假天花上方佈滿電纜、喉管等，霎眼難查看石屎狀態。因應公立醫院連日出現多宗塌物事故，醫管局要求聯網的駐場設施管理組檢查設施及樓宇建築。提供圖片的讀者形容醫院工作人員揭開假天花後「O晒嘴」，不知道如何檢查石屎有否剝落。

立法會議員陳凱欣表示，醫院充滿醫療儀器、喉管，對假天花內部情况並不意外。惟她關注此情况下能否趕及一個月內完成檢查，希望局方「唔好為趕進度，望兩望就當檢查完」，認為局方在檢查期間應派人突擊巡查以保檢查水平。陳希望醫管局下月到衛生事務委員會交代連串事件。

陳倡突擊巡查保檢查水平

香港工程師學會長卜國明稱，假天花內電纜、電線等理應整齊擺放，另會有標籤標示不同重要設施位置，圖中假天花似乎未達要求。他認為該假天花情况不會影響檢查進度，因電纜與石屎間有空隙，工作人員爬高後以電筒照亮內部結構就能完成檢查。